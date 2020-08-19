Суд над Михаилом Ефремовым 19 августа 2020: онлайн-трансляция

Защищаться Ефремову придётся практически «с колес» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это заседание не должно было состояться - по крайней мере, на таком раскладе настаивал накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Защитник просил день передышки перед важным этапом - надо, мол, подготовить подсудимого для выступления, а кроме того, доставить в суд издалека некого тайного свидетеля, который докажет невиновность Михаила Олеговича.

- У нас частных самолётов нет, мы за два часа человека не привезём! - доказывал судье одиозный адвокат, так и не раскрыв личность «мистера Икс».

Но все тщетно - защищаться Ефремову придётся практически «с колес». Впрочем, у артиста (и его представителя) была недельная передышка по состоянию здоровья, и теперь все ждут обещанной ранее Пашаевым «сенсации в суде».