Михаил Ефремов усиленно молился в суде, а потом закричал

В Пресненском суде рассматривают дело Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суда вот уже несколько часов продолжается заседание по делу о смертельном ДТП ис участием Михаила Ефремова. Второй день актер приходит на слушания с молитвословом.

Молитвенник у Михаила Ефремова раскрыт уже на середине. Во время опроса автоэксперта Юрия Фиалко Михаил Олегович не скрывался. Он достал книжечку и усиленно молился под маской.

А когда его адвокат Эльман Пашаев попытался задавать вопросы, но, не найдя понимания у своего свидетеля, раздосадованно бросил: "Все, ваша честь", Ефремов закричал.

"Все это надо исследовать! Исследовать!", - отвлекаясь от молитв, кричал раскрасневшийся артист. Это первый случай, когда актера хорошо слышали даже на галерке.

Стоит отметить, что автоэксперт рассказал много интересного о машине звезды "Современника". В частности, Фиалко заявил: "Никто ведь не знает, как энергетический фон влияет на людей!". По его словам, при расследовании ДТП нужно учитывать "энергетические дыры" и "сгустки". Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, а Ефремова мог ослепить лазер, возможен "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". По мнению эксперта, нельзя отбрасывать и версию, что "хакеры влияют на управление автомобилем".

Свидетель Фиалко для установления всех обстоятельств ДТП предложил исследовать также "озоновые дыры, облака, состав воздуха и еще массу всего". При этом он оговорился, мол, на практике, к сожалению, почти никогда все эти параметры не исследуются.