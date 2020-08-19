Сенсационное заявление: наркотики Михаилу Ефремову могла давать его подруга

Татьяна Беркович находится в статусе подозреваемой по делу о сбыте наркотиков Михаилу Ефремову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В деле о наркотиках Михаила Ефремова всплыли сенсационные подробности. Следствие предполагает, что свидетель защиты актера Татьяна Беркович является поставщиком запрещенных веществ.

Татьяна Беркович находится в статусе подозреваемой по делу о сбыте наркотиков Михаилу Ефремову. Ранее артиста допрашивали по делу о сбыте ему запрещенных веществ. Но тогда он отказался что-либо говорить.

"Расследование дела о наркотиках продолжается. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович", - цитирует сенсационное заявление ТАСС.

Беркович выступила 19 августа в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля защиты. Она устроила перепалку с адвокатом Александром Добровинским.

Напомним, поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель машины Сергей Захаров умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он устроил смертельное ДТП под наркотиками. "Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", - сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

Данные экспертизы были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на первый допрос 9 июня. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.