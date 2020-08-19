Фото с молитвенником: что читал Михаил Ефремов в суде

Михаил Ефремов второй день подряд явился на процесс в костюме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во второй день судебного заседания в Пресненском суде ушлые папарацци смогли запечатлеть Михаила Ефремова с той самой книжечкой в руках, которая не дает покоя поклонникам артиста. Осведомленные источники говорят, что это молитвослов. Даже во время процесса Михаил Олегович не устает молиться и читать псалмы.

Михаил Ефремов второй день подряд явился на процесс в костюме. Сидит с маленькой книгой, похожей на молитвослов. Доброжелатели скажут - раскаивается. Циники - очередную роль играет.

Осведомленные источники говорят, что это молитвослов

Во время заседания усиленно молился под маской. Молитвенник на второй день раскрыт уже на середине. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" опубликовали снимки, на которых Михаил Олегович предстает с молитвенником.

Адвокат Эльман Пашаев неоднократно заявлял, что его подзащитный - человек глубоко верующий. Глубоко верующей является и пятая жена актера Софья Кругликова. Она родила артисту троих детей.

"Я верующий человек, православный. У меня супруга православная. Она у меня ходит каждое воскресенье с детьми в церковь", - признавался Ефремов в одном из интервью.

Находясь под домашним арестом артист не имеет возможности сходить в церковь. Софья рассказывала, что вера в Бога занимает в жизни ее мужа достаточно большое место. К примеру, их брак - венчанный. В свое время Михаил Ефремов даже ездил на Афон, о чем мало кто знает.

Два дня подряд Михаил Ефремов ходит на заседания с заветной книжечкой

В последнее время Ефремов не посещал церковь, не исповедовался, и сейчас ему приходится раскаиваться и мучиться наедине с собой. "Он боится Бога и кары господней", - говорила Кругликова. Близкие актера молятся, чтобы случившаяся трагедия все-таки открыла актеру путь к Богу, и он нашел в себе силы изменить свою жизнь.