Как заработать миллион на блоге о красоте: личный опыт Елены Юлкиной

— Когда и как ты решила стать блогером?

— На самом деле, это моя детская мечта! Кто-то хочет стать космонавтом, а я грезила о собственном бьюти-блоге, потому что любила косметику, обожала давать советы по поводу мейкапа, даже когда меня не спрашивали. Чуть ли не с третьего класса регулярно изучала мамину косметичку. Я действительно «горю» этой темой, мне нравится разбираться в косметике, поэтому блог рано или поздно должен был появиться. Но довольно продолжительное время я сомневалась в своих силах. Спасибо мужу: он сказал, что я имею право заниматься всем, чем я хочу, и смогу добиться всего.

Так я создала свой блог в Яндекс.Дзене — это произошло три года назад, я была в числе первых авторов платформы. В блоге я рассказываю о красоте и любви к себе, стараюсь разбирать косметическую теорию на схемы, которые понятны и маленькой девочке, и взрослой женщине.

— Что для тебя блог?

— В первую очередь, блог для меня — это хобби, которое переросло в занятие всей жизни. Он отражает мои успехи в жизни, по нему видно, чему я научилась, чего достигла — весь мой творческий потенциал.

Кроме того, это возможность общаться с разными людьми. В каждой читательнице я вижу близкую подругу, которой пытаюсь помочь увидеть собственную красоту. С помощью блога в Дзене я стала более уверенной в себе, у меня появилось основание считать, что я — профессионал в своем деле.

— Как научиться вести блог? Какие знания необходимы?

— Это мозаика из разных знаний и навыков. У меня два образования — банковское и юридическое. Не самый полезный для бьюти-блогера набор. Чтобы успешно вести свой канал, пришлось пройти курсы по макияжу, получить сертификат визажиста — и это было только начало.

Я закончила несколько курсов по рекламной фотографии, чтобы научиться красиво выстраивать кадр. Училась монтажу, обработке изображений и видео, работе с графикой, чтобы сделать блог визуально приятным. Теперь пытаюсь освоить инфографику и применить ее в сфере бьюти.

Еще важно понимать человеческую психологию и гореть своим делом. Фанатизм — полезное качество для блогера, он позволяет перешагнуть через временные трудности и двигаться вперед.

— Какие ошибки самые частые в блогинге? Как избежать их на старте?

— Моя самая большая ошибка заключалась в том, что в первые недели я нерегулярно вела блог. Тогда я не понимала, как работают алгоритмы Дзена, которые обращают внимание на регулярность — от этого, в том числе, зависит, сколько людей увидят публикации. Поэтому советую всем внимательно изучать особенности платформы, на которой вы планируете работать, чтобы сразу начать путь к успеху.

— Опиши свой рабочий день: сколько времени тратишь на блог?

— Открываю глаза, беру телефон, смотрю комментарии к опубликованным вечером материалам. Потом пересаживаюсь за компьютер и начинаю составлять план на день, просматриваю источники информации в поисках новых тем, готовлю статьи и видео — так и проходит мой день. Жесткого графика нет, занимаюсь тем, что требует внимания в каждый конкретный момент.

Семья и друзья относятся к этому уважительно, понимают, что я могу в любой момент на прогулке или в кафе уткнуться в телефон и сказать: «Извини, у меня работа, срочно надо ответить». Блог отнимает все время — я всегда работаю над ним.

Единственное, что я могу себе позволить — два часа перед сном почитать художественную литературу. И, конечно, приготовить ужин для мужа — это святое!

— Какой твой пост стал самым популярным?

— У меня было много популярных постов, но чаще всего я вспоминаю свою статью про макияж героини фильма «Служебный роман». Она набрала почти 600 тысяч дочитываний. Представьте, это население какого-нибудь крупного города, где каждый человек не просто открыл мой пост, но и прочитал его до конца. Это невероятные эмоции для меня!

— Как ты считаешь, чем блогеры полезны для других людей?

— Блогеры — это друзья, у которых можно спросить совета. Людям нравится получать информацию от авторов, которым они доверяют. Поэтому, кстати, реклама в блогах так эффективна. И по моим подсчетам, размещение в блоге выходит зачастую эффективнее и дешевле для клиента, чем обычная реклама.

Аудитория блогеров заинтересована в продуктах, которые они рекламируют. Я очень избирательна в рекламе: продвигаю только то, что попробовала на себе. Иногда тестирую тот или иной продукт несколько месяцев, прежде чем начать его рекламировать.

— Сколько ты зарабатываешь в Дзене? Какие способы заработка доступны на платформе?

— Мой основной заработок — монетизация контента в Дзене, когда платформа автоматически добавляет рекламные блоки после статей, а я получаю за это деньги. За три года монетизация принесла мне больше миллиона рублей.

До пандемии было довольно много нативной рекламы, когда компании сами приходили и заказывали размещение. Но из-за кризиса этот способ заработка временно не так актуален.

Еще в Дзене можно добавлять виджеты товаров в статьи и видео. Например, когда я делаю обзор помады, могу разместить такой виджет и заработать на этом. Виджеты я добавляю, если они идеально вписываются в материал. Это удобно для читателей: они прочитали обзор и сразу могут купить понравившийся продукт.

— Какие недостатки и плюсы есть в блогинге?

— Главный плюс блога в том, что он исполняет мечту девочки, которая фанатеет от косметики. Я делаю то, что приносит мне удовольствие. Сложно представить, где еще можно общаться с единомышленниками, заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать на этом.

Недостаток же в том, что качественный блог требует постоянных материальных и интеллектуальных вливаний. Как только начинаешь чуть медленнее бежать, сразу откатываешься назад: невозможно почивать на лаврах. Всегда приходится быть в тонусе, придумывать что-то новое. Так что расслабиться не получится.

— Какие эмоции тебе приносит общение с аудиторией? Как ты реагируешь на хейт?

— Когда я только начинала вести блог, то плакала над всеми оскорбительными комментариями. Меня это очень задевало. А сейчас я с улыбкой читаю все негативные отзывы. Блог позволил морально вырасти над собой и повысить самооценку, поэтому теперь хейтеры меня не задевают.

Нужно помнить, что все оскорбления больше говорят о комментаторе, чем о вас. Оскорбительные комментарии — это такая психологическая исповедь для их авторов.

Однажды я получила большой комментарий с оскорблениями и подумала: «Боже, эта девочка, наверное, моя фанатка». Так подробно описать, что со мной не так, можно только из большой фанатской любви. Но оказалось, что аналогичные комментарии она пишет половине блогеров в интернете! У меня было дикое разочарование: оказывается, она мне «изменяет» с другими.

Мне недавно написали, что я похожа на доярку — и я обрадовалась. У меня бабушка была дояркой, а я на нее очень похожа. Бабушка воспитала пятерых детей, все получили высшее образование, у нее 15 внуков. Это одна из самых достойнейших женщин в моей жизни и я ей очень горжусь! То есть, человек хотел меня оскорбить, а на самом деле сделал комплимент. Мне писали, что у меня торчащие ушки, а они у меня папины, и когда я смотрю на свое ухо, то вспоминаю о папе и думаю: «Да, у меня такое красивое папино ушко!».

— Как избежать выгорания, когда ты круглосуточно общаешься с аудиторией?

— У меня, конечно, бывают моменты, когда хочется все бросить, но они быстро проходят. Во время пандемии вокруг был напряженный эмоциональный фон — это было тяжело переносить. Мы все чувствовали давление, нарастающую усталость и желание вырваться из социальной клетки. Но это не связано с блогом.

Вообще, даже если я вдруг решу, что мне надоела косметика, обязательно появится какая-нибудь новая помадка, новая палетка, вспыхнет искра — и любовь вернется.

— Что посоветуешь людям, которые думают о том, чтобы завести блог? Список лайфхаков от Лены Юлкиной?

1. Как только решили создать блог, придумайте 100 тем, на которые сможете писать статьи. С самого начала нужен огромный запал — тогда вы сможете вести блог, даже когда первый энтузиазм иссякнет.

2. Будьте готовы, что первые результаты появятся не сразу. Придется какое-то время писать для себя и своих друзей. Зато потом алгоритмы начнут работать и Дзен покажет ваши посты большой аудиторией.

3. Приготовьтесь, что будет негатив. Если вас пугает критика и вы боитесь хейтеров, лучше найти для себя другое занятие. Всегда есть кнопка «забанить» — можно моментально убрать хейтера из своей жизни.

4. Постарайтесь выжать максимум из своих технических ресурсов. Не покупайте сразу дорогую технику — начинайте с того, что уже есть под рукой. Если у вас есть потребность что-то сказать аудитории, просто говорите. Остальное — техническая мишура.