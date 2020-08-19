Инструкция конкурс-флешмоб «Мастер-суперстар!»

Поделитесь тем, что Вы умеете делать мастерски или чему научились недавно, но уже есть чем похвастаться! Пусть Вашу работу увидит вся страна!

Есть среди нас и те, кто в свои «за 50» сумел, вопреки всем стереотипам, обучиться чему-то совершенно новому, освоить современное оборудование или технологии. Мы призываем и Вас принять участие в нашем конкурсе и своим примером показать, что и в 50 можно быть «на гребне волны»!

Приглашаем Вас к участию в нашем конкурсе!

Пришлите фото или видео своей работы

и выиграйте замечательные призы,

а также гордое звание «Мастер-суперстар!».

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: с 24 августа до 24 октября.

30 октября мы подведем итоги и огласим имена победителей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: Наш конкурс пройдет на сайте Издательского дома kp.ru и в группах «Комсомольской правды» в социальных сетях.

Основное условие: Вам больше 50 лет. При этом верхней планки возраста для участия у нас нет - истинное мастерство, как хорошее вино, с годами только дороже и вкуснее.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В каждой из трех номинаций жюри выберет тройку лучших «Мастеров-суперстар». Всего будет отобрано 9 победителей для 9 призовых мест.

По три приза для каждой номинации (1-е, 2-е и 3-е место).

Призы:

- приз за первое место - Планшет iPad Air

- приз за второе место - Планшет iPad mini

- приз за третье место - Планшет Samsung Galaxy Tab

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

Для начала выберите номинацию, в которой будете участвовать:

- Номинация первая - «Мастера». Для всех желающих старше 50 лет. Если Вы умеете что-то делать мастерски, то пришла пора рассказать об этом всему миру! Это может быть все что угодно, любое дело, в котором Вы - профи: печь, мастерить, вышивать, рисовать картины, лечить людей, да хоть закрывать коробок спичек подъемным краном! - приглашаем Вас принять участие в нашем конкурсе и выиграть замечательный приз и звание «Мастер-суперстар»!

- Номинация вторая - «Мастера в квадрате». Номинация для тех, кто уже окончил или еще обучается на курсах по программе «Ворлдскиллс 50+». Мы назвали ее «Мастера в квадрате», так как интенсивная и насыщенная методика Ворлдскиллс - это огромное преимущество, поскольку она дает самые современные знания и, главное, практические навыки. Приглашаем Вас показать, чему Вы смогли научиться! Ваш пример мотивирует многих, кто также хотел бы освоить новое, но пока не решается, повинуясь стереотипам, что после 50 поздно учиться. Мы-то с Вами знаем, что после 50 все самое интересное только начинается!

- Номинация третья - «Мастера в кубе». Здесь мы будем оценивать тех, кто также достиг возраста 50+ и, кроме всего прочего, имеет реальный опыт в обучении других. Мастера производственного обучения колледжей и техникумов, а также преподаватели и эксперты, которые задействованы в программе «Ворлдскиллс 50+», и мастера, которые не обучают по этой программе, но также преподают премудрости профессии еще где-либо, - эта номинация для Вас! Уж кому, как не Вам, показать свои умения всем «зеленым» неофитам и делом доказать, кто тут настоящий «Мастер- суперстар»!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1 - Сделайте фото того ремесла, что успешно освоили к своему полувековому юбилею. На фото покажите нам сам процесс или результат Вашей работы - поделитесь тем, что Вы умеете делать мастерски или чему научились недавно, но уже есть чем похвастаться! Пусть Вашу работу увидит вся страна!

ШАГ 2 - Фото нужно сопроводить небольшим описанием (3 - 5 предложений - до 1 тыс. печатных знаков) в свободной форме на тему: «Что я умею делать, в чем я мастер, что у меня получается лучше всех, за что я люблю свое дело, какие навыки я приобрел, где и как я этому учился, сколько потребовалось времени, чтобы достичь такого уровня мастерства».

ШАГ 3 - Фото и описание - необходимо выложить либо на сайте «Комсомольской правды» в специальном разделе по адресу………………… ,

либо в группах «КП» в соцсетях - вот адреса: ………… (Только обязательно поставьте хештег #МАСТЕРСУПЕРСТАР в своей публикации в соцсети! Иначе мы не сможем вас найти).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Вы можете прислать на конкурс вместо фото свое короткое видео (до 2 мин.). Однако просим обратить внимание - видео нельзя выложить на сайт КП, но можно опубликовать в соцсетях, где мы его найдем и сможем оценить по достоинству.

Два варианта предоставить на конкурс свое видео:

1) Вы можете либо разместить свою видеозапись в нашу группу конкурса в соцсети ВКонтакте, вот сюда - …….. ,

2) либо Вы можете опубликовать свое видео в любой из соцсетей (Одноклассники.ру, ВКонтакте или Фейсбук), сопроводив его обязательно хештегом #МАСТЕРСУПЕРСТАР, чтобы мы могли его найти и принять на конкурс.

КСТАТИ, если Вы сами в силу природной скромности не готовы презентовать себя и свою работу, доверьте это дело своим внукам-детям, знакомым или коллегам, которые видели Вас в деле. Мы примем на конкурс заявки и от Ваших близких или друзей. В этом случае попросите их прислать нам фото Вашей работы и сопроводить его коротким описанием «Что умеет делать лучше всех мой папа (или моя мама/бабушка/дедушка/мой знакомый/дядя/тетя/коллега и т.д.), в чем он мастер, за что любит свое дело, как он этого достиг, чему у него стоит поучиться».

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ! Разумеется, наши судьи сами определят лучших, но ваши «лайки» и комментарии будут очень важны при выборе победителей. Так что не скромничайте - поддерживайте себя и других и попросите близких также поддержать Вас! Все, что нужно, - зайти на страницу конкурса на сайте……………….или в соцсетях………… и поставить «лайк», отдав свой голос в поддержку наших замечательных мастеров-суперстар!

А если Вы хотите еще более повысить свою квалификацию или приобрести дополнительные навыки - напоминаем, что Вы можете это сделать совершенно БЕСПЛАТНО, пройдя переобучение по федеральной программе Ворлдскиллс 50+ в рамках национального проекта «Демография».

Желающим нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru, где представлены 125 компетенций на Ваш выбор, и уже со следующего года начать учиться. Учиться можно в любом регионе нашей страны.