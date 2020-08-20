«Боли страшные». Доктор Мясников рассказал, что могло случиться с Алексеем Навальным

Доктор Александр Мясников прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС + GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Александр Мясников посмотрел видео, на котором блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолете. Пассажиры записали страшные стоны, которые издавал от боли политик. В программе телеведущего Владимира Соловьева доктор разобрал возможные причины болезни.

- Правда, бедный парень. Нужно просто посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления, - отметил он. - Гадать мы не будем. Лист причин очень большой. Мы знаем одно — это серьезно. Это не обморок, это не притворяшки. Надо иметь хотя бы минимальные данные.

- Надо понимать, было ли что-то погружено в организм. Есть точка — некое кафе. Сейчас туда приедут и все проверят. Но чего в таких кафе только не наливали. Даже очиститель Крот, не промытые чашки, - сказал Соловьев.

- Да, но слишком короткое время прошло, - уточнил Мясников. - Не будем гадать. Меня смутили стоны Навального. В момент сосудистых катастроф человек не стонет, он падает. А это было состояние «пред». Я почему и говорю про разрыв аневризмы. Потому что один из симптомов — головные боли. Пациенты говорят, что испытывают сильнейшие головные боли, которых никогда не испытывают.

Мясников призвал не устраивать провокаций, а дать врачам спокойно работать.

- Сейчас начнется. Парню 40 лет. На нем начнут пиариться все. Приедут к больнице адвокаты, придут какие-то врачи, которые будут гадать. Потом обвинят главврача в чем-то. Дайте людям спокойно работать. Давайте врачи его спасут, а потом уже пляшите. На врачей сейчас нельзя оказывать давление. Если за тобой будут следить миллионы и кричать «предатели и убийцы!» можно сделать только хуже, - сказал доктор.

Напомним, что самолет с Навальным совершил экстренную посадку. Его доставили в одну из больниц Омска и подключили к аппарату ИВЛ.

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