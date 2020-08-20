"Занимаемся спасением его жизни": врач рассказал о состоянии Алексея Навального

Блогер остается в больнице в Омске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач рассказал о состоянии здоровья Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован в Омскую больницу.

- Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи сейчас занимаются спасением его жизни, - рассказал kp.ru заместитель главного врача БСМП-1 Омска Анатолий Калиниченко.

- Угроза жизни есть?

- Пока не выписался из больницы всегда есть угроза жизни.

- Что вы имеете в виду под «такими пациентами»?

- Диагноз мы не можем сообщить. Его лечение и диагностика находится на контроле местного министерства здравоохранения, федерального. На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к такому состоянию. Лечим.

Алексей Навальный попал в больницу в Омске сегодня утром в тяжелом состоянии. Плохо ему стало во время авиаперелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку. Предварительно сообщалось, что блогер в токсикореанимации, предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

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