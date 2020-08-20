Вдовец Валентины Легкоступовой отказался от наследства певицы

Певица Валентина Легкоступова в объятиях мужа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Месяц назад в Крыму мама певицы Валентины Легкоступовой Галина Ивановна улыбалась рядом с дочкой и ее мужем на венчании. Певица Валентина Легкоступова и яхтсмен Юрий Фирсов обвенчались в старой церкви села Грушевка, что неподалеку от Феодосии, где живет мама певицы. Тогда Галина Ивановна хвалила новоиспеченного зятя, радовалась за дочку: Валя, кажется, счастлива - а что еще матери нужно… Спустя месяц Галина Ивановна похоронила дочь, которая умерла в 54 года.

После смерти жены вдовец, 57-летний Юрий Фирсов, набирал номера телефонов дочери, мамы, тети Валентины Легкоступовой. Но никто не хотел с ним говорить. И для этого есть причины.

Напомним, что в Крыму на глазах родни певицы ее муж не употреблял спиртное. А потом пара вернулась в Москву, чтобы продолжить медовый месяц – и «морской волк» Фирсов ушел в загул. Видимо, впервые в жизни к нему присоединилась Валентина. Легкоступова была ЗОЖницей – она не употребляла алкогольные напитки.

«Валя могла выпить максимум бокал шампанского! На все мероприятия приезжала за рулем, потому что не пила», - близкая подруга артистки Ирина Грибулина говорит, что Легкоступова была счастлива после замужества и успела пригласить ее на турецко-греческую регату, во время которой осенью намечалось пышное празднование свадьбы.

Мастер спорта международного класса Фирсов теперь зарабатывает на жизнь проведением регат, а после сухого закона на воде – порой отрывался на суше. У него были знакомые доктора и традиция – после продолжительной гулянки проходить «скорую помощь» в наркологической клинике: прокапать определенные препараты и вновь на работу. Юрий честно об этом сказал в «Прямом эфире»:

«Парусный спорт тяжелая работа, приходится на солнце находиться… Один из выходов был алкоголь. Потом на два – три дня в клинику, и выходишь оттуда огонь!»

Почти две недели перед госпитализацией молодоженов дочь, мама и тетя пытались связаться с Легкоступовой, но трубку ее телефона поднимал муж: отвечал, что Валя спит или занята.

Юрия Фирсова сейчас поддерживает сын. Фото: Youtube

Друзья предполагают, что идея привести себя в чувства, пройдя терапию в наркологической клинике, могла принадлежать Юрию. Он утверждает: мол, они с Валей сами позвонили ее дочке. 29-летняя дочь Легкоступовой приехала и отвезла маму с ее мужем в наркологическую клинику: «Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, поэтому я и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное - как такое могло произойти?»

Валентина даже петь пыталась в автомобиле, и обмолвилась в разговоре, что упала. Так это или нет выяснят следователи. Спустя два дня терапии в наркологической клинике Легкоступова впала в кому, ее перевели в другую больницу. Выяснилось, что у Валентины была черепно-мозговая травма, как следствие гематома и ушиб головного мозга тяжелой степени. 14 августа Валентина Легкоступова умерла. Дочь звезды Анэтта Бриль сообщила: «Надеюсь, что следственный комитет сделает выводы почему товарищ Фирсов не вызвал «Скорую», не вызвал ее семью. Не понимаю, для чего нужно было доводить себя до такого состояния…»

Юрий Фирсов утверждает, что Валентина на рассвете поскользнулась и упала навзничь в ванной: «Ни крови, ничего не было. Валя сказала, что все в порядке». Яхтсмен говорит, что серьезных последствий травмы никто не мог и предположить - это несчастный случай, роковое стечение обстоятельств.

Мама певицы (справа) на ее венчании месяц назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня Юрий разрыдался у гроба жены, встал на колени, поцеловал ее — яхтсмен раскаивается, что не уберег Валентину. На церемонии прощания с Легкоступовой Фирсова поддерживал его взрослый сын. После прощания Юрий со своими близкими уехал, с родными Валентины не общался.

Важный вопрос, который задают друзья звезды – будет ли муж претендовать на наследство певицы? Наследников у Легкоступовой четыре человека: мама, дочь, сын и новый муж. Валентина и Юрий встречались всего лишь девять месяцев, и зарегистрировали отношения в июле. На Фирсова посыпались обвинения в том, что он станет претендовать на творческое наследие и квартиру певицы в «Текстильщиках». Но авторские отчисления за хиты получают их авторы, а не исполнители. «На квартиру Юра претендовать не будет. Он сейчас в шоке от горя. А с телеэкранов льется на него много лжи, странно, что молчат его друзья», - рассказал kp.ru друг яхтсмена.

Естественно, что все «отказы» на словах не имеют никакой силы: сегодня отказался от наследства, завтра передумал. Поэтому близкие даже собирались признавать брак недействительным. Но, возможно, что в ближайшие дни Юрий Фирсов опубликует в Facebook официальное заявление, где расскажет об отсутствии меркантильных интересов. Иначе обвинения в том, что он альфонс, могут продолжиться. Не нравится друзьям певицы и то, что Юрий позволяет себе неприятные высказывания в адрес 19-летнего сына Валентины – мол, парень продал компьютер мамы за «копейки», с Тенерифе семья уехала из-за него – влип в неприятную историю. Даже если это и правда, то теперь не время выдавать семейные тайны о самых близких людях Вали…

Странно, что большинство друзей яхтсмена молчат. Но готовы помочь материально – если нужно, то наймут адвоката. Семья Фирсова от помощи отказывается – рядом с ним взрослый сын. Есть и смельчаки, кто открыто выступает в защиту Юрия. Вадим Ждан призывает друзей поддержать Фирсова: «Все хают Юру, я не могу больше терпеть. Не понимаю почему другие моряки, которые пережили с Юрой различные ситуации на яхте на воде, ни одного слова в защиту не говорят. Юру знаю очень давно, несколько раз принимал участие в составе его экипажа в нескольких регатах за рубежом, занимал вместе с Юрой призовые места. Он гениальный яхтсмен один из лучших, если не самый лучших в России. Ни разу Юру не видел пьяным и даже сильно выпивши. Следствие разберется».

Юрий Фирсов рассказал, что они собирались с женой начать новую жизнь: она оформила разрешение на работу в Испании и получила вид на жительство. Супруги должны были переехать на Тенерифе после осенней регаты, а в Россию Валентина хотела прилетать на концерты. Фирсов говорит, что их сбережения на новую жизнь остались в квартире Валентины... Супруги успели лишь сделать две одинаковые татуировки - паруса на руках с инициалами друг друга. Другие планы остались неосуществимыми.

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