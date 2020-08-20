"За рулём был не Ефремов": тайный свидетель будет допрошен по делу о смертельном ДТП

Пашаев с листа прочёл диалог с неким очевидцем ДТП по фамилии Кобец. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После перерыва, который потребовался Ефремову для приема лекарств, заседание продолжилось.

Напомним, ранее суд более двух часов допрашивал жену Ефремова, Софью Кругликову.

Слово взял адвокат Ефремова Пашаев. У него новое ходатайство. Похоже, на этот раз точно тот самый тайный свидетель.

- Я как адвокат, провел расследование и вот протокол допроса свидетеля. Я зачитаю....

Слово взял адвокат Ефремова Пашаев. У него новое ходатайство. Похоже, на этот раз точно тот самый тайный свидетель. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Пашаев с листа прочёл диалог с неким очевидцем ДТП по фамилии Кобец.

Пашаев: "Вы были свидетелем ДТП?"

Кобец: "Да"

Кобец: "Я бросился к машине, это был черный джип. За рулём сидел молодой человек и собирал подушку безопасности. На пассажирском сиденье тоже была подушка безопасности".

Пашаев: "Вы первый подбежали к черной машине?"

Кобец: "Да"

Пашаев: "Выходил ли кто-то кроме водителя из машины?"

Кобец: "Да"

Пашаев: "За рулём был актер Ефремов?"

Кобец: "Нет. Я бы его узнал, это был другой мужчина"

Пашаев: "Опишите человека, который был за рулём"

Кобец: "Это был молодой человек без седины в волосах".

Этот протокол допроса зачитал Пашаев с листа и потребовал приобщить. "А где же сам свидетель": повисла пауза.

- Он тут. Явка обеспечена.

Приобщать протокол допроса суд не стал, это просто не нужно, раз свидетель явился сам.

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