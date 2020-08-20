"За рулём был не Ефремов": тайный свидетель будет допрошен по делу о смертельном ДТП

Пашаев с листа прочёл диалог с неким очевидцем ДТП по фамилии Кобец. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
После перерыва, который потребовался Ефремову для приема лекарств, заседание продолжилось.
Напомним, ранее суд более двух часов допрашивал жену Ефремова, Софью Кругликову.
Слово взял адвокат Ефремова Пашаев. У него новое ходатайство. Похоже, на этот раз точно тот самый тайный свидетель.
- Я как адвокат, провел расследование и вот протокол допроса свидетеля. Я зачитаю....
Слово взял адвокат Ефремова Пашаев. У него новое ходатайство. Похоже, на этот раз точно тот самый тайный свидетель.
Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Пашаев с листа прочёл диалог с неким очевидцем ДТП по фамилии Кобец.
Пашаев: "Вы были свидетелем ДТП?"
Кобец: "Да"
Кобец: "Я бросился к машине, это был черный джип. За рулём сидел молодой человек и собирал подушку безопасности. На пассажирском сиденье тоже была подушка безопасности".
Пашаев: "Вы первый подбежали к черной машине?"
Кобец: "Да"
Пашаев: "Выходил ли кто-то кроме водителя из машины?"
Кобец: "Да"
Пашаев: "За рулём был актер Ефремов?"
Кобец: "Нет. Я бы его узнал, это был другой мужчина"
Пашаев: "Опишите человека, который был за рулём"
Кобец: "Это был молодой человек без седины в волосах".
Этот протокол допроса зачитал Пашаев с листа и потребовал приобщить. "А где же сам свидетель": повисла пауза.
- Он тут. Явка обеспечена.
Приобщать протокол допроса суд не стал, это просто не нужно, раз свидетель явился сам.
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