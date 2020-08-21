Каждый должен природе!

Друзья, 22 августа с 13:00 до 17:00 наш эфир посвящен Дню экологического долга!

Этот день наступает тогда, когда население планеты расходует природные ресурсы, которые Земля способна возобновить за год. Специалисты Глобальной сети экологического следа (GFN) соотносят скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы СО2.

Не секрет, что прямо сейчас планета испытывает дефицит чистой пресной воды, в тяжелом состоянии находятся леса, редеющие год от года, истончаются объемы кислорода, зато растут полигоны отходов - результат человеческой жизнедеятельности, не всегда разумной. И это значит, что если мы в ближайшей перспективе не научимся рационально и бережно относиться к тому, что дано природой, то последующие поколения останутся без ресурсов для здорового существования.

Миссия радиомарафона - привлечь внимание всех к проблемам экологии, к перерасходу ресурсов и к тому, что каждый из нас может реально сделать, чтобы изменить ситуацию! А мы можем реагировать на загрязнение лесных и прибрежных территорий, заражение водоемов, можем разделять мусор, отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, не бросать где попало израсходованные батарейки и контролировать осознанное потребление. И это не так сложно, как кажется!

Предстоит интересный и актуальный разговор, в котором приглашаем поучаствовать каждого и задать свои вопросы гостям в прямом эфире.

А в гости мы ожидаем:

- зампреда Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева;

- телеведущего Николая Дроздова;

- телерадиоведущего Антона Комолова;

- музыканта Дмитрия Маликова;

- продюсера Иосифа Пригожина;

- директора программы «Зеленая экономика», Всемирный фонд дикой природы, Михаила Бабенко;

- президента НП «ЭМАСсерт», председателя комиссии по нормотворчеству Общественного совета при Минприроды РФ Елену Есину.

В течение всего дня мы будем говорить о важном, о самом насущном, прозвучат цифры и факты, а также идеи экологических акций!

Генеральный партнер радиомарафона «День экологического долга» - Представительство Немецкого общества по международному сотрудничеству ГИЦ ГмбХ в Москве. Это государственная немецкая организация, которая реализует российско-германские экологические проекты в области внедрения наилучших доступных технологий и обращения с отходами, ориентированные на принципы климатической нейтральности и экономики замкнутого цикла.

Также об экологии мы поговорим с Михаилом Бабенко, директором программы «Зеленая экономика», Всемирный фонд дикой природы (WWF).

И с нами в этот день Coca-Cola - как пример социально ответственной компании и Лига Ноль Отходов - команда представителей ответственного бизнеса, выступающая за разумное потребление и борьбу с пищевыми отходами в России.

Присоединяйтесь к нам на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru.

Каждый должен природе!