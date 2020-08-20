«Езжайте на Восток!»: Как в Минске отреагировали на минимарш сторонников Лукашенко

Полсотни человек посреди «революционного» города смотрелись колоритно Фото: Александр КОЦ

– Черти! Фу! Позор! - кричали оппозиционно настроенные минчане, когда колонна сторонников Александра Лукашенко под советские песни маршировала по проспекту Независимости в сторону площади победы.

Национальные флаги, знамя Победы, российский триколор... Полсотни человек посреди «революционного» города смотрелись колоритно и... странно что ли. Крест, икона во главе колонны...

Черти! Фу! Позор! - кричали оппозиционно настроенные минчане Фото: Александр КОЦ

Их никто не собирал, они самоорганизовались через соцсети и решились пройти по «вражеской» территории показать, что они есть. И они хотят мира.

– На провокации не поддаемся! - Инструктировал Сергей с черной бородой. - На оскорбления скандируем «Беларусь!» и раздаем конфеты. Мы здесь, чтобы показать, что нам нечего делить, мы - один народ, и мы уважаем выбор наших оппонентов. Но уважайте и нас.

Оппоненты не уважали. И это минишествие четко показало наметившийся раскол в Обществе. Когда одна из сторон не верит в искренность другой и не приемлет инакомыслия.

Полсотни смелых дошли до стелы на площади Победы и возложили цветы к вечному огню Фото: Александр КОЦ

Полсотни смелых дошли до стелы на площади Победы и возложили цветы к вечному огню.

– Езжайте на Восток! - крикнул кто-то из проезжающего джипа.

– Сами езжайте. - огрызнулись от стелы. - Без вас будет спокойнее.

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