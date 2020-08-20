«Анфиса лучше, эта губы накачала»: В сети раскритиковали новую девушку экс-супруга Чеховой

Анфиса Чехова развелась с Гурамом Баблишвили в 2017 году. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили развелись три года назад. С тех пор актер не показывался на публике с другими женщинами. И вот теперь решил предъявить миру свою новую избранницу. В Инстаграме он опубликовал несколько снимков, на которых позирует в обнимку с длинноволосой брюнеткой. Вместе с темноволосой спутницей артист отдыхает в Хакасии. Судя по нежным объятиям и поцелуям, между ними не просто дружеские отношения.

Новая пассия актера чем-то напоминает Чехову – у нее тоже пышные волосы и шикарный бюст. Но на этом сходство заканчивается. Фолловеры тут же принялись сравнивать ее с телеведущей. «Анфиса лучше, а эта губы накачала», «Анфиса даст сто очков вперед, тут, видимо, мужчина недотягивал», «Анфиса красивая, статная, умная, а тут вы что-то совсем скатились с выбором», - пишут подписчики в комментариях.

Многие, впрочем, считают, что Гураму совершенно не обязательно выбирать себе девушку, которая была бы лучше, умнее или красивее Анфисы: "Чего вы пристали к человеку? Зачем сравнивать, это не конкурс красоты, это его личное дело".

Напомним, Чехова и Баблишвили связали себя узами брака в 2015-м, но через два года развелась. На момент свадьбы телеведущая была беременна – у супругов родился сын Соломон. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его раздражал статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг.

После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании восьмилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике, - пошутила как-то Анфиса, опубликовав в Инстаграме пляжный снимок, на котором она позирует в бикини и в солнцезащитной маске. - Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин». Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом.

После развода рядом с Анфисой так и не появилось постоянного спутника. Одно время ходили слухи о ее романе с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Эдуард и Анфиса вместе отдыхали на Мальдивах и в Абу-Даби, причем во втором путешествии их сопровождал сын телеведущей Соломон. Однако насколько близкие отношения их связывали, ни Анфиса, ни Эдуард не рассказывали.