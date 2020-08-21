Среди музыкантов самый высокий доход у Владимира Спивакова, среди театралов – у Геннадия Хазанова. Но им далеко до Ксении Собчак

Больше других заработал народный артист СССР Владимир Спиваков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе руководителей московских театров, музеев, оркестров, картинных галерей, школ искусств и даже парков.

Мы тоже решили посмотреть, сколько директора и худруки, а среди них немало народных любимцев, намолотили за прошлый год.

Традиционно самые высокооплачиваемые – музыканты: дирижеры, певцы, скрипачи… Больше других заработал народный артист СССР Владимир Спиваков. Он надирижировал почти на 90 миллионов рублей. А если считать совокупный семейный доход с его супругой Сати Спиваковой, получилось почти под сотню «лимонов». За ним следует Михаил Турецкий, художественный руководитель «Хора солистов», его годовой доход - 65 193 567,43 рублей.

Среди руководителей драматических театров самым успешным стал Геннадий Хазанов (64 578 596,72 рублей). За ним следует худрук-директор театра «Русской песни» Надежда Бабкина (34 887 892,93 рублей) и худрук театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров (30 245 647,72 руб).

По сведениям департамента культуры Москвы, самый успешный директор театра за прошлый год - Татьяна Ревзина. Она директорствует в театре «У Никитских ворот». Ее годовой доход - 37 980 931,21 рублей. Татьяна заработала в 5,5 раз больше своего мужа – худрука того же театра Марка Розовского.

Марк Розовский и его супруга Татьяна Ревзина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дисбаланс между заработком мужа и жены еще критичней в паре Константин Богомолов и Ксения Собчак. Константин, год назад назначенный художественным руководителем театра на Малой Бронной, намолотил неплохо - больше 19 миллионов рублей. Но его жена Ксюша - больше на порядок (то есть в 10 раз) - 185 754 686,35 рублей.

Примерно одинаково потрудились в прошлом году худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников – они заработали по 25 «лямов».

Среди московских музейщиков рекордсмен по доходам – художник и скульптор Зураб Церетели. Его годовой доход - 48 747 300,43 рублей. Среди директоров парков самый успешный Иван Демидов (парк «Зарядье») - 25 811 542,67 рублей.

Среди московских музейщиков рекордсмен по доходам – художник и скульптор Зураб Церетели Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот рейтинг доходов (в рублях) руководителей московских культурных институций:

Президент международного Дома музыки Владимир Спиваков - 89 750 247,86

Его супруга Сати Спивакова - 9 710 897,80

Худрук "Хора солистов" Михаил Турецкий - 65 193 567,43

Худрук театра Эстрады Геннадий Хазанов – 64 578 596,72

Директор музея современного искусства Зураб Церетели - 48 747 300,43

Директор театра "У Никитских ворот" Татьяна Ревзина - 37 980 931,21

Ее муж, худрук театра Марк Розовский - 7 358 761,61

Художественный руководитель – директор театр "Русская песня" Надежда Бабкина - 34 887 892,93

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер - 30 985 203,88

Худрук театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров - 30 245 647,72

Генеральный директор театр оперетты Владимир Тартаковский - 27 895 942,87

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов - 25 811 542,67

Худрук театра им.Гоголя (Гоголь-центр) Кирилл Серебренников - 25 675 432,13

Худрук театра О.Табакова Владимир Машков - 25 595 671,68

Директор театра "Мастерская П.Н.Фоменко" Андрей Воробьев - 20 243 468,75

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов - 19 136 970,91

Его супруга Ксения Собчак - 185 754 686,35

Генеральный директор – художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман - 17 922 803,05

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт - 15 522 456,52

Худрук - Каменькович Евгений - 14 361 639,61

Директор музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий - 14 332 638,01

Худрук–директор театра им. Ермоловой Олег Меньшиков - 11 607 841,10

Директор Театра сатиры Мамед Агаев - 11 401 419,11

Художественный руководитель центра новой драмы "Практика" Марина Брусникина - 9 092 928,90

Худрук театра им.Пушкина Евгений Писарев - 9 844 212,53

Худрук театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина Анастас Микоян - 9 780 797,99

Худрук театра "ET CETERA" Александр Калягин - 9 065 848,00

Худрук театра им. Маяковского Миндаугас Карбаускис - 7 529 264, 96

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова - 7 442 365,75

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