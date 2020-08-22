Реквием по «Запорожцу»: что стало со знаменитыми украинскими заводами после развода с Россией

С 2016-го «Антонов» не произвел ни одного серийного самолета Фото: ТАСС

После Майдана новые власти Украины настолько не хотели иметь ничего общего с Россией, что решили назло маме уши отморозить: резко оборвали давние экономические связи. Целые отрасли промышленности потеряли возможность продавать свою продукцию соседу, закупать там сырье и комплектующие. Безжалостная статистика подсказывает, что этот разворот на запад обошелся стране почти в 25-процентный спад промышленного производства.

«Комсомолка» выяснила, в каком состоянии сейчас промышленные гиганты Украины.

«Мотор Сич»

История запорожского предприятия, на котором производят двигатели для самолетов и вертолетов, из тех, что «нет повести печальнее на свете». Передовой завод, которым гордился весь Советский Союз, неплохо себя чувствовал и в независимой Украине. Но в 2014-м власти запретили поставки в «страну-агрессор», а 4 из 5 двигателей «Мотор Сич» отправлялись именно в Россию.

В качестве стервятника выступил Китай, подписавший с заводом контракт на выгодных для себя условиях. Выбор у запорожцев был неприятный, но простой: либо не работать вообще, либо работать задешево. Речь шла исключительно о проектах для гражданской авиации. Но военные эксперты сразу указали, что Пекин в первую очередь интересует двигатель АИ-222, который используют на боевых самолетах ЯК-130.

Дальше – больше. Китайцы договорились, что «Мотор Сич» построит филиал в Чунцине, а потом и вовсе речь пошла о покупке контрольного пакета акций. Тут опомнилась Служба безопасности Украины, видимо, осознав, что ведущее предприятие страны переходит в руки китайцев. На акции предприятия наложили арест, а по факту вывоза оборудования в Поднебесную возбудили уголовное дело.

«Мотор Сич» терпит убытки и переводит рабочих на 4-дневную рабочую неделю Фото: ТАСС

А потом в дело вмешались США. Аналитики Пентагона рассудили, что запорожские двигатели усилят военную мощь КНР, а Вашингтон в этом совсем не заинтересован. В ход пошли не самые красивые уловки: была заморожена программа военной помощи Украине, Госдеп перекрыл поставки Киеву оружия и боеприпасов. Вашингтон даже нашел своего покупателя на «Мотор Сич», правда, уверенности в том, что американцы вложат в завод хоть доллар, ни у кого нет.

Таким образом, Киев оказался между молотом и наковальней двух сверхдержав, от денег которых он напрямую зависит.

В марте антимонопольный комитет Украины официально запретил сделку. Правда, деньги китайской стороной уже уплачены, а сын бывшего гендиректора завода успел прикупить себе островок в Италии. Так что пока неясно, как «Мотор Сич» будет выходить из этой ситуации. Китайский инвестор подал жалобу, теперь вопрос рассматривается в суде.

Понятное дело, вся это катавасия не способствует развитию предприятия. «Мотор Сич» терпит убытки и переводит рабочих на 4-дневную рабочую неделю.

Концерн «Антонов»

Тут все просто – предприятие ликвидировано. Хоть это и формальность, входящие в концерн заводы остались и даже худо-бедно работают. «Антонов» вошел в состав Укроборонпрома. Но украинские власти решили не оставлять «Антонова» в покое: через год концерн решили сделать частью вновь созданной Украинской авиастроительной корпорации, а в 2019-м вся материальная база заводов оказалась в руках Фонда госимущества.

Впрочем, а вы, друзья, как ни садитесь – с 2016-го «Антонов» не произвел ни одного серийного самолета. А ведь могли бы жить: после распада СССР «Антонов» спокойно работал с Воронежским самолетостроительным заводом, а Россия исправно закупала Ан-148. Но больше половины комплектующих приходило из России, и оказалось, что без них самолеты строить не получается.

Хорошо хоть, не пропали люди. Как рассказывал бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин, все специалисты, желавшие трудиться по специальности, устроились на российских заводах.

Металлургический комбинат «Криворожсталь»

Впрочем, давайте будем честны и назовем одно из крупнейших предприятий Незалежной его нынешним именем «АрселорМиттал Кривой Рог». Не удивляйтесь, но это пример стабильного производства. Просто все страсти давно улеглись.

Как нетрудно догадаться из названия, комбинат принадлежит иностранцам, а именно Mittal Steel – крупнейшей сталелитейной компании мира. Правда, сначала, в 2004-м, продали своим: олигархам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. Но, как в конце концов постановил суд, сумма выкупа была занижена. И через год украинский бюджет получил в разы больше от Mittal Steel.

Сейчас эта компания – крупнейший инвестор в стране. И хотя комбинат, где трудится больше 20 тысяч человек, в 2019-м году сработал в минус, заграничное начальство не прекращает вкладывать в него деньги. Хотя ситуация в Кривом Роге не лучшая: мировые цены на металл упали, а затраты предприятия выросли, в том числе за счет повышения железнодорожных тарифов и цен на энергоносители.

«Южмаш»

Тяжелый удар от разрыва с Россией понесло и главное предприятие ракетно-космической отрасли Украины.

- В 2014 году мы вместе с Россией работали над ракетами «Зенит» для проекта «Морской старт». Но из-за политических разногласий Киева и Москвы сотрудничество пришлось свернуть, - рассказывал гендиректор предприятия Сергей Войт. – Из-за разрыва подписанных договоренностей с российской стороной мы потеряли 206 млн гривен (531 млн рублей – прим. ред.).

Дошло до того, что рабочим нечем было платить зарплату. Впрочем, найти подходящий проект удалось – сейчас на «Южмаше» собирают топливные баки для американских ракет Antares. Из российского алюминия. Но в остальном ситуация безрадостная.

- Главная наша проблема – отсутствие госзаказа. С 2014-го и до сего дня мы не получили ни одного оборонного заказа, - разводит руками Войт. – В свою очередь, Европа предлагает, чтобы мы передали им чертежи наших разработок, но сами изделия заказывать нам не готова.

Кременчугский автомобильный завод

Производитель грузовиков, которые колесили по всему Советскому Союзу, нынче именуется немного иначе – «АвтоКрАЗ». Да и ареал обитания КрАЗов значительно сократился: в последние годы больше 90% выпускаемой продукции идет на внутренний рынок.

Было бы совсем худо, если бы не военные заказы. Например, на базе одной из моделей грузовиков создали самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Впрочем, и оборонзаказ иссякает, а последние два года предприятие вообще балансирует на грани банкротства.

- Службе занятости нужно готовиться к тому, что будет очень большой поток с «АвтоКрАЗа» на биржу труда для получения пособий, - предупреждал в июне финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий.

Завод по уши в долгах. Руководству нужно отдать кредиторам больше 100 млн - в рублевом эквиваленте. Но еще печальнее выглядит статистика производства. Так, в 2018 году с конвейера завода сошло 540 автомобилей – в 55 раз меньше, чем за 30 лет до этого.

Запорожский автомобильный завод

Дома легендарных советских запорожцев больше нет. Предприятие объявлено банкротом, его имущество распродано. Последние лет шесть на заводе лишь теплилась жизнь: в режиме 3-дневной рабочей недели тут собирали 100-200 автомобилей, а о разработке новых собственных моделей и речи не шло.

Последние лет шесть на заводе лишь теплилась жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, свято место пусто не бывает – и к опустевшим корпусам уже присматриваются иностранные инвесторы. Тут даже делают машины, да еще какие: Lada Largus, Lada Vesta и Lada XRay. Да-да, на заводе в Незалежной собирают российские машины.

- Это производство в рамках аудита. Потенциальные инвесторы, один из которых Group Renault, проверяют качество производства, - объяснил журналистам пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко.

КСТАТИ

Список павших:

Львовский автомобильный завод – закрыт, корпуса снесены.

Судостроительный завод «Океан» в Николаеве – имущество арестовано в рамках уголовного дела о доведении завода о банкротстве.

Херсонский хлопчатобумажный комбинат – суд не дал обанкротить предприятие. Сейчас комбинат готовят к приватизации.

Купянский литейный завод – объявлен банкротом и ликвидирован.

Завод «Большевик» в Одессе – новые хозяева обанкротили завод, имущество распродано, цеха стоят в руинах.

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