Цена протеста: Угробят ли забастовки белорусские заводы

В конце недели забастовали белорусские заводы. Фото: REUTERS

ГЛАС ТОЛПЫ

В пятницу очередной митинг захлестнул Солигорск – город в Минской области, выросший в 1960-х годах вокруг калийного комбината. Это настоящее градообразующее предприятие для Солигорска, поэтому требовать перемен, справедливости и честных выборов местные жители, в основном сотрудники «Беларуськалия» и члены их семей, пришли не к мэру, а к директору предприятия.

Именно гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый держал перед толпой ответ и за результаты подсчета голосов, и за задержания митингующих. Хотя, разумеется, ни то, ни другое не его зона ответственности.

Зато вопрос работы предприятия – как раз его. А предложение начать с понедельника забастовку встретило чуть ли не более громкое одобрение со стороны толпы чем требование провести новые президентские выборы.

- Сегодня многие толкают нас на остановку производства. Но вы не должны забывать тяжелые времена, которые пережил завод, когда мы работали на 40% от мощности, - обратился Головатый к рабочим. – Остановить производство сейчас просто, но ведь мы не один. За нами врачи и учителя.

Слова гендиректора утонули в недовольном гудении толпы. А ведь это справедливое замечание со стороны руководителя одного из главных предприятий страны. «Беларуськалий» не только Солигорск кормит, оно еще и один из главных налогоплательщиков. Не знать этого люди не могут. Неужели речь идет о спланированных действиях по развалу экономики страны?

«Комсомолка» разбиралась, как изменит Белоруссию начавшаяся на предприятиях забастовка.

Дирекции заводов пришлось держать ответ перед рабочими за происходящее. Фото: REUTERS

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Как бы не бодрился Лукашенко, так и не закрывший страну во время пандемии, коронавирус больно ударил по Белоруссии. Экономика республики в первом полугодии сократилась почти на 2% - и это только официальные данные.

Но эксперты полагают, что это только начало.

- По прогнозам, бюджет страны потеряет около 18% доходов, а его дефицит может составить 10% от ВВП. Белоруссия сейчас находится в самом глубоком с начала 90-х годов кризисе, - уверен президент белорусского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Похоже, белорусы выбрали самое неподходящее время для выяснения отношений с Лукашенко. И эти прогнозы были сделаны еще до того, как протесты охватили главные заводы республики.

- Забастовки приведут к десяткам, если не миллионам долларов потерь, - прогнозирует белорусский экономист Дмитрий Болкунец. – Но есть производства, которые просто нельзя остановить. Белорусский металлургический завод, если все уйдут бастовать, можно будет просто снести, потому что там потухнет печь.

Рабочие МТЗ прошли маршем по столице Беларуси. Фото: REUTERS

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЕСТЬ, НО НЕ ВЕЗДЕ

Некоторые эксперты указывают на давнюю проблему белорусский экономики: затоваренность складов. Проще говоря, тот или иной завод производит больше, чем в реальности может продать. По данным статистике за первые 5 месяцев 2020-го, на складах предприятий республики скопилось 81,4% от среднемесячного объема производства. То есть недели 3 можно бастовать – хотя, конечно, все это условно.

Особенно ярко проявляется тенденция к перепроизводству в Минске (на складах 108% месячного объема производства) и Минской области (116%).

- Власти пытались загрузить работой столичный регион, вероятно, из-за опасений недовольства во время и после выборов, - считает белорусская журналистка Татьяна Калиновская. – Кроме как политической необходимостью объяснить продолжение работы заводов при наращивании запасов и закрытом на карантин остальном мире невозможно.

Впрочем, это касается далеко не всех производств. Все та же безжалостная статистика свидетельствует, что часть символов белорусской промышленности пользуется спросом практически исключительно в России. Наша страна, например, главный покупатель карьерных самосвалом БелАЗ и тракторов МТЗ. А когда на твой товар один покупатель, ты сильно от него зависишь. Спрос на гигантские грузовики в России падает из-за экономических трудностей, а вот тракторов мы все больше производим сами. И как бы не превозносил Минск достоинства легендарного «Белоруса», все чаще российские фермеры выбирают продукцию ростовского или кировского заводов.

Если совсем упрощать, масштабная забастовка на этих заводах не станет трагедией для белорусской экономики. Но вряд ли то же самое можно сказать о «Беларуськалии». Минеральные удобрения его производства как раз пользуются спросом во всем мире, успешно конкурируют с российскими и канадскими и обеспечивают поступление валютной выручки в бюджет.

Протестует и белорусское государственное телевидение Фото: Александр КОЦ

Это делает «Беларуськалий» чуть ли не уникальным предприятием для всей страны. Другая сфера, традиционно приносившая прибыль от продаж на Запад, сейчас в кризисе. Речь о двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые годами получали сырье из России по очень низким ценам, а продавали бензин, дизтопливо и другие продукты в Европу по рыночному ценнику. Щедрости Москвы, похоже, пришел конец: в России меняется налогообложение нефтянки, и договориться с соседями о новом формате скидок не получается. Белорусские НПЗ теперь нахваливают нефть из Норвегии и США, на которой приходится работать. Только вот закупают ее значительно дороже чем российскую.

Наверно, даже не так важно сейчас, происки ли это каких-то внешних сил, или белорусы в разговорах о свободе сами забыли о денежных вопросах. Как бы то ни было, целая страна рискует скатиться в кризис.

- Никакая экономика в такой обстановке развиваться не может. Это уже мертвому припарки, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный политолог Георгий Бовт. – Боюсь, с белорусской экономикой можно попрощаться. Либо будут забастовки, либо масштабные санкции Запада, если власти жестко подавят митинги, либо давление со стороны России.

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