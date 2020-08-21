Второй тайный свидетель по делу Ефремова не готов дать показания

В суде проходят заседания по делу Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодняшнее заседание Михаил Ефремов явился в черной футболке с надписью "православие или смерть". Судя по всему, принарядился он неспроста - в пятницу, 21 августа, планируется его допрос.

Ну а пока судья решила допросить второго тайного свидетеля защиты. Это друг Александра Кобец, того самого свидетеля, который заявил, что за рулём джипа Ефремова был какой-то молодой брюнет.

- Суд готов сегодня выслушать свидетеля по видеосвязи из Анапы, - сообщила судья.

После этой фразы Эльман Пашаев просто вскочил со стула.

- Надо было нас заранее предупредить. А не в 10 утра об этом говорить. Это просто неуважение. Человек в 350 км от Анапы. Давайте завтра, - заявил Пашаев.

Судья предложила перерыв, чтобы Пашаев мог успеть организовать допрос свидетеля. Но и этот вариант Эльману ее подходит.

- Не надо перерыв. Мы не успеем ничего сделать за полчаса. Нам нужен один день. В Анапу полетит наш адвокат, - заявил Пашаев.

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