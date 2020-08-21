Станцию метро «Рижская» с 22 августа закроют на год: как пойдут бесплатные автобусы

Станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метро перед закрытием на ремонт. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Московском метрополитене, который в мае отметил 85-летие со дня открытия, продолжают реконструкцию станций. Полгода назад масштабные работы начались на «Смоленской», идет реконструкция путей и замена платформы на станции «Каховская», теперь на 12 месяцев закрывается станция «Рижская».

Свои двери станция метро «Рижская» закрывает с 22 августа. Поезда Калужско-Рижской линии метро целый год будут проезжать станцию без высадки пассажиров, так как будет проводиться реконструкция вестибюля и замена эскалаторов.

- Данное закрытие необходимо, чтобы была возможность заменить эскалаторные комплексы, которые эксплуатируются с 1958 года (с момента открытия). Станция имеет всего один выход, поэтому необходимо полное закрытие, - сказал Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник Дирекции инфраструктуры.

Выход в город на станции «Рижская» единственный. Предстоит сделать много работы. В первую очередь — заменить устаревшие три эскалатора.

- Сначала будут демонтированы старые эскалаторы, затем фундаменты, на которых они стояли, потом будут проведены работы по наклону. Далее будет залит новый фундамент и будут смонтированы новые эскалаторы, которые будут более современными и автоматизированными, - сказал Дмитрий Дощатов.

Сохранить исторический облик

Закрытие станции предусматривает еще ряд важных работ - восстановление декоративного покрытия светлых колонн, пола и потолка. Работы будут проводиться под присмотром московских реставраторов, так как «Рижская» является объектом культурного наследия.

- Будут произведены работы по восстановлению потолка, напольного покрытия. Также будут отреставрированы входные группы, - рассказал Дмитрий Дощатов.

Станция «Рижская» исторически имеет один наземный вестибюль, выполненный в виде ротонды. Выход ведет к улице Сущевский Вал, недалеко от пересечения с проспектом Мира. Рядом находится Рижский вокзал, от которого станция метро и получила свое название 1 мая 1958 года, когда была открыта в составе участка «Проспект Мира»-«ВДНХ» Калужско-Рижской линии.

Важно

Бесплатные автобусы

Пассажирам на время закрытия станции предлагают пользоваться бесплатными автобусами КМ. Они будут отправляться от станции метро «Рижская» до «Проспекта Мира». График работы: ежедневно в период с 5.30 до 2.00.

- Для того, чтобы компенсационные автобусы шли без задержек, на участке от Рижского вокзала до Рижской площади будет организована выделенная полоса, и запрещено движение такси на проспекте Мира, 26/1 до Рижского вокзала и от дома №79 до дома №15, - объяснили в Московском метрополитене.

Регулярные маршруты (автобусы, электробусы):

До станции метро «Рижская» можно доехать:

- от «ВДНХ» - м9, 903, т14, 33, 172, 379, 85,

- от «Алексеевской» - м9, 903, т14, 33, 172, 379, 85,

- от «Проспекта Мира» - м2, м9, 903, 379,

- от «Марьиной Рощи» - т18, т42, 84.

Какие ближайшие станции метро?

- «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий,

- «Алексеевская» Калужско-Рижской линии,

- «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии,

- «Рижская» МЦД-2. Стоит обратить внимание, что до 31 августа нет сквозного движения поездов между станциями МЦД-2 Курская и Дмитровская. Поезда со стороны Нахабино следуют до Дмитровской и Рижского вокзала. Поезда со стороны Подольска следуют до Курской.

Когда откроют «Рижскую»?

- Обновленная «Рижская» откроется для пассажиров в 2021 году. Новые эскалаторы будут безопаснее и удобнее, а вестибюль станции будет отреставрирован, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Планы на будущее

В перспективе станция «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией на Большой кольцевой линии, которая улучшит транспортную доступность районов Мещанский и Марьина Роща.