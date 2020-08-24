Оздоровительная гимнастика: как привести себя в порядок за два месяца

Даже 15-минутные ежедневные занятия спортом помогают держать мышцы в тонусе и заряжают энергией на весь день. А что делать, если хочется не просто чувствовать себя энергично, а ещё похудеть, набрать мышечную массу, накачать пресс или избавиться от болей в спине? Фитнес-клуб или санаторий – прекрасный вариант, но если нет ни средств, ни времени?

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