Протесты в Белоруссии: Как оппозиция и залукашенковцы делят в Минске улицы

У государственников (им уже придумали название – «подкорытники»), флаг официальный, с национальным узором Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ПОДКОРЫТНИКИ» ПРОТИВ «ПРОКЛАДОК»

Если протесты оппозиции достаточно четко координируются через телеграмм-каналы, то график выступления их оппонентов, того самого «молчаливого большинства», переизбравшего Лукашенко – великая тайна. То есть, кого проинформировали, тот и пришел.

Около 5 часов вечера, когда улицы Минска заполнились машинами, спешащими домой, я выдвинулся в сторону городского аквапарка, прекрасно понимая, что пешком туда не дойду, придется где-то садится на такси – Минск огромный город. Заодно посмотрю на него в эти смутные дни.

На проспекте Независимости я догнал колонну с государственными красно-зелеными флагами. Две части улицы в Белоруссии сейчас разделяются сейчас четко, их не перепутать. У государственников (им уже придумали название – «подкорытники»), флаг официальный, с национальным узором. У оппозиции флаг с «Пагоней» или бело-красный (уже прозванный недоброжелателями - «прокладкой»).

Я как раз пристроился в хвост к «подкорытникам». Таким крепким мужикам под 40 лет, с короткими стрижками. Фотографироваться они не хотели, говорить тоже. Я смешался с этой толпой, идущей чуть ли не строевым шагом, записывал короткие ролики, на меня косились и не более. На одном из перекрестков, парень лет 20, хипстерской наружности, вдруг начал страшно кричать ломающимся баском, показывая руками на флаги, под которыми мы шли:

- Что вы несете! На них кровь ваших граждан!

Мужики смотрели сквозь смелого хипстера или отворачивались. Что тут скажешь, нужно иметь дух или убежденность, вот так вот пойти против тысяч уличных оппонентов.

Дмитрий Стешин поучаствовал в автопробеге «За мирную Беларусь!» и поговорил с обеими сторонами Фото: Дмитрий СТЕШИН

У Площади Победы колонна свернула в подземные переходы и вынырнула в центре проспекта, у Вечного огня. Там уже были установлены колонки, выдающие какую-то патриотическую попсу, что в целом смотрелось неуместно.

Дальше, по проспекту Независимости сновали группы с бело-красными цветами. Оппозиция готовилась выстроить живую цепь от улицы Окрестина, где минское СИЗО до Куропат – места массовых расстрелов 30-х годов, белорусское подобие зловещего Бутовского полигона…

Догнал двух девчонок в «протестных цветах», нам было по пути.

- Не снимайте, нас из института выгонят.

- Вы же революционерки! Ленин экстерном университет закончил.

- Меня мать убьет, если выгонят.

- Вы против чего выступаете?

- Против обрушения экономики, Лукашенко экономику обрушил.

- Да ладно, с ВВП у Белоруссии, вроде, все в порядке.

- А что такое ВВП?

- Не вникайте.

Я страшно притомил девчонок, поэтому завидев группу молодежи в своих цветах, они сбежали от меня к ним. В Минске началось формирование «живой цепи», оппозиция спешила явить свою уличную мощь.

«Молчаливое большинство» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ОНИ НАС С РОССИЕЙ ХОТЯТ ПОССОРИТЬ»

До места встречи «подкорытников», меня добросил на машине один добрый человек, символ того, как сейчас все сложно в Белоруссии. Первым делом он спросил меня:

- Откуда?

Я машинально ответил:

- Москаль… - и быстро уточнил, - не коренной, конечно, понаехавший. Коренных в Москве почти нет.

Мой собеседник расслабился и воткнул передачу:

- Я почему спросил? Я хохлов просто не вожу, принципиально, понаехали сюда воду мутить. А я же за оппозицию был! За Тихановскую голосовал. И жена у меня, в МВД, тоже за Тихановскую голосовали.

- Почему?

- А больше не за кого было.

- Лукашенко.

- В деревнях люди по 100 долларов получают, куда годится?

Среди сторонников Лукашенко есть и молодежь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я сочувственно кивал головой, пытаясь представить себе жизнь в деревне на 100 долларов и совместить это знание с человеком, который мне сейчас все это рассказывает и при этом ездит на очень хорошей машине. Я себе не могут такую машину позволить.

- А дети ваши за кого голосовали?

- Дети не голосовали, в этот день работали. Вон, видишь – белый браслетик (символика оппозиции, – авт.), раньше носил, теперь нет.

- Почему?

- А понял их суть. Они нас с Россией хотят поссорить, а больше им ничего и не надо. А у меня в России друзья, в Ростове, в Питере… - водитель начал загибать пальцы. Когда на правой руке пальцы кончились, он вел машину, придерживая руль коленом.

Когда в России столько друзей, поссориться с ней нереально. Впрочем, Украина это опровергла.

ХОТЕЛИ СОБРАТЬ 150 МАШИН. ПРИЕХАЛО 500

Пробег за «Мирную Беларусь!» не успел еще толком собраться, а в интернете уже написали: «Нищие бюджетники на служебных автомобилях». Приехали байкеры на служебных «Харлеях», бизнесмены на служебных «бэхах», приехали даже две девушки на служебном кабриолете. Все радиоприемники были настроены на одну волну, и по радио гоняли хит сезона для этой части Белоруссии - «Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей!».

Пробег за «Мирную Беларусь!» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Барышня Диана на кабриолете не поняла моего вопроса об отношениях с Россией:

- Как нас можно поссорить, если мы все на русском разговариваем? Мы же братья!

Евгений Алексиюк, один из организаторов пробега, объяснил, зачем все это нужно:

- Да мы просто хотим показать людям, которые выбирали президента, что они есть в реальности. Мы есть, мы голосовали, нас много.

- Я уже столкнулся с парадоксом. Люди говорят, мол, мы голосовали за Лукашенко, но у нас к нему много претензий. Как так?

- Нормально, абсолютно. При Батьке у меня прошло и детство, и юность. Я же помню, как 15 лет назад, во дворе кто-то купил новую машину, и все ходили на нее смотреть. Просто смотреть! А сейчас?

Изначально, планировалось, что на пробег приедет 150 машин максимум, но собралось под 500. По всему следованию колонны перекрестки были перекрыты и горел зеленый, стояли гаишники, следили за порядком. Такой административный ресурс для обеспечения провластного мероприятия. А вот обещанных оппозиций «управляемых пробок» мы так и не встретили. Говорят, за них стали штрафовать и снимать номера.

Митинг сторонников Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наш пробег был настоящим тестом, зондированием отношений к власти. На обочинах широченных проспектов Минска встречались группы оппонентов, показывающих жест гладиаторов, призывающих к убийству. Палец вниз. Иногда, прохожие демонстративно становились к нам спиной и наш водитель, меланхолично накручивающий баранку, спокойно комментировал:

- Если стыдно лицо показать, показываешь людям зад. Интересно, какое там лицо если зад краше?

Лишь в конце маршрута в нашу колонну прыгнул с тротуара юноша с бело-красным флагом. У него был взгляд шахида, заранее распрощавшегося с жизнью. Я долго смотрел на него в заднее стекло нашего автомобиля, ожидая скандала или драки, но оппозиционера просто аккуратно объезжали. Никто даже не посигналил. И это молчание было красноречивее истошных гудков.

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