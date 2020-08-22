Дмитрий Шепелев отдал сына в английскую школу

Дмитрий Шепелев выбрал сыну школу еще год назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Единственный сын Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева уже окончил первый подготовительный класс и в этом году продолжит обучение в элитной школе. У Шепелева с сентября новая жизнь не только из-за начала учебного года, но и из-за старта телепроекта с его участием на ТНТ.

Школу для сына Шепелев выбрал еще к прошлому 1 сентября – мальчик посещал частное элитное учебное заведение в Москве с углубленным изучением английского языка. В этой школе некоторые предметы преподают иностранцы – педагоги носители языка. 7-й летний Платон Шепелев окончил свой первый учебный год дистанционно из-за пандемии. Обучение в частной школе платное – почти полтора миллиона рублей в год. Уроки Платон учил в компании своего лучшего друга (точнее подружки и ровесницы) Лады. Лада – дочь гражданской супруги Шепелева дизайнера Екатерины Тулуповой. Сначала познакомились и подружились в детсаду дети Дмитрия и Екатерины, а потом родителей сблизило приложение для знакомств Tinder.

Дмитрий Шепелев с участниками шоу «Ты как я» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

37-летний Дмитрий Шепелев тщательно выбирал для сына детский сад, а в прошлом году и школу. Шепелев год назад побывал в школе с отличной репутацией в центре Москвы, познакомился с учительницей и остался недоволен. Педагогу не понравилось, что родитель выбирает школу, ищет для ребенка подходящие условия: «Мол раньше никто не выбирал!» Шепелев посетовал: «Мне реально стало не по себе, ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали». Шепелев посещал дни открытых дверей в различных учебных заведениях и в результате выбрал для сына частную школу.

Учебный год Платон заканчивал онлайн — вот такое расписание дня нарисовал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шепелев всегда ответственно подходил к отцовским обязанностям – советовался с психологами, книжки умные читал. И мечтал вести свое шоу про взаимоотношения родителей и детей: пытался запустить интернет-проект «Папки», но моментального успеха не случилось, и Дмитрий его забросил. Зато теперь весь свой папский опыт он воплотит на телеэкране – скоро в эфире проект «Ты как я». Баста, Стас Ярушин, Алексей Щербаков, Катя Волкова и многие другие звезды с детьми будут веселиться и соревноваться под руководством Шепелева.

Дмитрий раньше в соцсетях обсуждал различные моменты воспитания сына, а теперь будет рассуждать и обсуждать с коллегами с телеэкрана. Опыт у Дмитрий уже обширный. Платон Шепелев обожает рок-музыку и однажды Дмитрий рассказал, как подготовил сыну сюрприз – организовал поход на репетицию рок-группы: «И вот мы оказались на репетиционной базе – барабаны, гитары. Платон ухватился за электрогитару и не выпускал ее из рук два часа. Дергал за струны с таким воодушевлением, что натер волдыри… Глаза огромные. На лице счастье. Спрашиваю его, ну как тебе? А он: ну было бы здорово повторить. И тут я понял какие мы взрослые дураки. Потому что делаем сюрпризы не только потому что хотим, чтобы ребенку было приятно, но еще и потому что хотим услышать в ответ спасибо папочка, спасибо – спасибо – спасибо! Ну?! Глупость ведь, согласитесь. Вот такой урок мне преподнес сын». Теперь делиться личными историями Дмитрий Шепелев будет делится в шоу «Ты как я», начиная с 6 сентября.

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