Поветкин о победе над британцем Уайтом: "Получилось хорошо ему вдарить"

Александр Поветкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин одержал победу нокаутом над британцем Диллианом Уайтом в поединке, который прошел в британском городе Брентвуде. И благодаря этому успеху он стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC, получив пояс временного чемпиона этой организации. Сразу же после завершения поединка прямо у ринга наш боксер дал первый комментарий после своего успешного боя с британцем Уайтом.

- В четвертом раунде ты упал, но потом отправил в нокаут Уайта. Ты был уверен в себе, что получится так хорошо завершить бой?

- Не был уверен, что так все закончится. Да, я побывал в нокдаунах, но я себя чувствую хорошо. И был готов к дальнейшему бою. И хорошо отработал.

- Можешь объяснить, как произошла та самая победная комбинация?

- Я смотрел некоторые бои и видел, что он пропускает снизу. И мне повезло, слева снизу получилось хорошо ... вдарить.

- Это - твой лучший удар в карьере?

- Может быть.

- Что дальше будет у тебя, какие есть планы, расскажи?

- Это не от меня зависит, я готов с любым боксировать. Хочу поблагодарить своего промоутера Рябинского, и Хирна за возможность выступать тут в Британии. Посмотрим, что решат. Мне понравилось выступать тут на британской земле.

- Что скажешь тем, кто говорит очень много о том, что тебе пора завершать карьеру?

- Ничего не хочу им отвечать, я просто хочу еще побоксировать. И хочется поблагодарить всех болельщиков, которые в меня верят за поддержку сегодня.