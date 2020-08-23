Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови. Это преступно, - заявил Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов».

Глава МИДа России приехал на форум, чтоб ответить на вопросы молодежи. И многие из этих вопросов были о Белоруссии. Лавров допустил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии, уехавшая после выборов в Литву, Светлана Тихановская провоцирует Запад не ослаблять свое внимание и влияние, которое пытаются оказать на эту страну.

- На сайте Светланы Тихановской, которая в Литве находится, куда она уехала, объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях… Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать уже политические заявления. Причём достаточно жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции, сказал Лавров. - Характерно, что она всё чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. Адресат — в том числе, может быть, и главный адресат — находится в западном направлении. И возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать Западу успокоиться и убедить его продолжать теребить эту ситуацию.»

Светлана Тихановская на предвыборном митинге Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что в Белоруссии две недели продолжаются акции протестов, начавшиеся после выборов президента. По официальным данным, на выборах победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его основной соперник - Светлана Тихановская набрала 10%. Однако, ее штаб не согласился с этими результатами. И в Белоруссии начались акции протеста с требованием новых выборов.

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