Протесты в Белоруссии: «Движение по Минску по команде!» «Чьей?» Из Польши...

В Минске вновь многотысячные митинги протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Имейте в виду, станции «Площадь Победы», «Октябрьская» и «Площадь Ленина» закрыты на вход и выход. Поезда идут мимо, - предупредил меня милиционер на входе в минское метро.

Выйдя за три станции до точки сбора митинга, я побрел в сторону площади Независимости пешком. По пути шагали немногочисленные группы протестующих, которые сливались в одну толпу на площади.

Немногочисленные "ручейки" сливались в большую колонну. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всю неделю противники Лукашенко рассеивали свой протест по городу, создавая видимость постоянной движухи. И вот на воскресенье был назначен главный экзамен! Они должны были показать, что не устали от протестов. Да, веселых, но совершенно бесплодных. За эту неделю демонстранты успели расслабиться. ОМОН вел себя подчеркнуто вежливо. Гуляй-не хочу. Лишь под вечер у Дома правительства выходил детина в каске с громкоговорителем: «Уважаемые протестующие, когда будете покидать площадь, оставляйте за собой порядок». И они оставляли, собирая мусор в пластиковые пакеты.

Накануне «экзамена-воскресенья» Лукашенко дал силовикам 2 дня, чтобы навести порядок в стране (речь, не о пластиковых пакетах, как вы понимаете). То есть, экзамен был не только у протестующих.

К площади Независимости стянули силы ОМОНа Фото: Александр КОЦ

И в воскресенье, действительно, все изменилось.

У площади Независимости разместилась мощная группа внутренних войск и ОМОНа. Спецмашины для штурма баррикад, водометы, грузовики с бойцами, «буханки», защищенные решеткой на случай атаки камнями и «коктейлями Молотова». А стелу «Город-герой Минск» - центр прошлых митингов - обнесли колючей проволокой.

Тысячи протестующих встали на проспекте Независимости в нерешительности. Все же нормально было, и вдруг закручивание гаек? С другой стороны - Октябрьского района - милиция перекрыла проезд и большая колонна протеста не смогла присоединиться к соратникам. Пошли в обход. А на самом проспекте ораторы уже соревновались с громкоговорителями силовиков.

Оппозиция хочет показать, что не устала от протестов Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Ваше собрание незаконно! - повторял монотонный бас. - Вы нарушаете общественный порядок. Не не заставляйте применять силу.

– Уходи! Уходи! Уходи! - надрывались в ответ тысячи голосов.

Кто-то (видимо, очень ироничный силовик), просто врубил в громкоговорители песни советских лет - от «Хотят ли русские войны» до «А нам все равно». Противопоставить таким децибелам было нечего. Хотя протестующие честно пытались.

В толпе оппозиции, кстати, появилось совсем неожиданное. Наряду с бчб-флагами (привычными оппозиционными) здесь развевались и красно-зеленые (государственные).

Протестующие: "Мы хотим показать, что мы один народ" Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Мы хотим показать, что мы один народ, - говорили протестующие под ними. - Нас не надо разделять символами. Да, у кого-то другие убеждения, но и они все равно наши люди. Заблуждение - не преступление.

«Наши люди», к слову, в воскресенье свою акцию отменили. Намеченный автопробег в поддержку Лукашенко решили не проводить — из опасений провокаций и диверсий. А вот оппозиция показала, что, вопреки ожиданиям, «протест еще не слит». И люди готовы выходить даже в дождь (зарядивший в воскресенье в Минске с утра).

Хотя «самого большого митинга» все-таки не вышло. В сравнении с прошлым воскресеньем людей убавилось.

Небольшие колонные слились в огромную толпу Фото: Александр КОЦ

И новых идей у протеста за неделю так и не появилось. А Координационный совет оппозиции демонстративно отгородился от массовых акций - кому охота давать показания, сидеть в СИЗО? При таких «решительных» лидерах протеста, все старания демонстрантов просто улетают в свисток.

– В 15:30 - минута молчания! - передавали в толпе по цепочке. - В 16:00 - движение по команде.

– Чьей? - спрашиваю соседа.

– НЕХТА объявит, - ответил тот.

Телеграм-канал (та самая НЕХТА), который ведут из Польши, стал виртуальным координационным центром, который по сути управляет всей протестной массой в Белоруссии. Отдавая приказы, которым слепо доверяется толпа, даже не думая, что ее намеренно могут направлять под провокацию. Здесь очень не любят об этом говорить: «Что ж мы, бараны что ли неразумные?!» И НЕХТА воспринимается как «просто информационный канал». Ну да. Который просто направляет тысячи людей в одну точку.

И в этот раз он отправил людей к оцепленной внутренними войсками (и колючей проволокой) стеле «Город-герой Минск». При этом была применена новая тактика - не одной мощной колонной, а множеством ручейков по улицам, чтобы соединиться в назначенной точке.

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Протест в Минске дробят на части

Силовики не пускают к месту сбора оппозиционного митинга целые колонны людей. А протестующие наоборот — берут на вооружение государственный красно-зеленый флаг. Репортаж Александра Коца (подробности)

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