Путин присвоил журналистам "Комсомольской правды" Галине Сапожниковой и Виктору Баранцу звания заслуженных

Галина Сапожникова и Виктор Баранец. Фото: Владимир Веленгурин, Михаил Фролов.

Российский президент Владимир Путин присвоил звания заслуженных журналистов Российской Федерации сотрудникам «Комсомольской правды». Почетного звания удостоились военный обозреватель издания и член Общественного совета при Министерстве обороны России Виктор Баранец и обозреватель отдела специальных корреспондентов Галина Сапожникова.

Виктор Баранец – полковник в отставке, участник афганской войны, служивший на Украине, Дальнем Востоке, в Германии и в центральном аппарате министерства обороны в Москве. Награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" третьей степени и многими медалями. Он был экспертом-советником начальника Генштаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником управления информации Московской области, а также пресс-секретарем министра обороны.

Настоящий специалист в своем деле, Виктор Баранец написал множество книг: "Ельцин и его генералы", "Потерянная армия", "Генштаб без тайн", "Честь мундира", "Офицерский крест", "Спецоперация Крым-2014". В «Комсомольской правде» обозреватель работает с 1998 года.

Галина Сапожникова была принята в штат «Комсомольской правды» собственным корреспондентом по Эстонии, Финляндии и Швеции в 1989 году. За время своей карьеры она побывала почти в 50 странах и получила известность как мастер журналистских расследований – распутывала тайны гибели парома «Эстония», изучала проблемы ксенофобии в России, помогала «найтись» людям, потерявшим память. Лауреат многих профессиональных наград: премии союза журналистов России, премий Артема Боровика за лучшие журналистские расследования, премии А. Сахарова «За журналистику как поступок» и многими другими.

В 2014 году Галину Сапожникову наградили «Почетным знаком» Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». Спустя еще три года она стала лауреатом высшей журналистской премии – «Золотое перо России».

Напомним, что введение звания «Заслуженный журналист» российский лидер Владимир Путин одобрил во время своего визита в издательский дом «Комсомольская правда» в 2018 году, поддержав предложение председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.