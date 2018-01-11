Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:17:09+03:00

Президент России Владимир Путин во время визита в "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С этим предложением обратился председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев

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В России будет введено звание заслуженного журналиста. Эта идея была поддержана президентом страны Владимиром Путиным во время встречи с руководителями отечественных СМИ, которая проходит сегодня, 11 января, в офисе "Комсомольской правды".

- Думаю, что вполне обоснованно, почему нет, - сказал Владимир Путин, отреагировав на это предложение.

Как ожидается, в скором времени будет дано сформулировано поручение на уровне администрации президента России.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

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