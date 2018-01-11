Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
В России будет введено звание заслуженного журналиста. Эта идея была поддержана президентом страны Владимиром Путиным во время встречи с руководителями отечественных СМИ, которая проходит сегодня, 11 января, в офисе "Комсомольской правды".
- Думаю, что вполне обоснованно, почему нет, - сказал Владимир Путин, отреагировав на это предложение.
Как ожидается, в скором времени будет дано сформулировано поручение на уровне администрации президента России.
Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны