«Спартак» обыграл «Локомотив» и стал главным преследователем «Зенита»

Игроки "Локомотива" Мурило и "Спартака" Александр Сболев (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Москва). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

У «Локомотива» выдался черный день. Серебряный призер страны не только упустил победу над «Спартаком», но из-за травм потерял двух лидеров – Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. А «Спартак» показав волю к победе, выиграл 2:1 и после 4-го тура расположился на втором месте с 8-ю очками. У лидирующего «Зенита», не допускавшего осечек – 12 баллов.

«СПАРТАК» СНОВА ПОДВЕЛ «СТАНДАРТ»

«Спартак» и «Локомотив» сейчас в чем-то похожи. И те и другие не любят играть в позиционных атаках. Их стихия – молниеносные контрвыпады, когда на встречном курсе можно разорвать не успевшую перестроиться оборону соперника. А в ожидании такого момента «Спартак» и «Локомотив» любят защищаться, причем приличным числом. И когда такой философии придерживаются обе команды, первый гол становится крайне важным.

Его забил «Локомотив». Причем со «стандарта». Незадолго до него у «Спартака» была своя возможность разыграть опасный штрафной, но хозяева ею не воспользовались. А вот «Локо» свой шанс реализовал: подачу Миранчука четко замкнул пришедший к чужим воротам Мурило - 0:1 уже на 10-й минуте.

Так продолжилась печальная серия «Спартака» - все голы в этом сезоне он пропускает со «стандартов».

БАРИНОВА СО СЛЕЗАМИ ВЫНЕСЛИ С ПОЛЯ

Пришедший в себя «Спартак» вздохнул и пошел отыгрываться. Изо всех сил красно-белые пытались взвинтить темп и найти подходы к воротам. Но «Локомотив» четко отбивался, и при каждой удобной возможности фолил и мелкими остановками сбивал бодрый настрой хозяев. Но такая контактная игра дорого стоила «Локо». Уже к перерыву его игроки собрали три желтых карточки. Но самое главное, они из-за травм потеряли двух лидеров – Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.

Баринов споткнулся на ровном месте, колено не выдержало и самый перспективный полузащитник РПЛ покидал поле на носилках и со слезами на глазах. Сразу было видно, что это что-то серьезное. А вскоре травму получил Алексей Миранчук. И опять винить ему был некого – Алексей сам пошел в стык, а потом дернул заднюю поверхность бедра. Все? Продажа в «Милан» или «Аталанту» откладывается?

Игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов (справа), получивший травму в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Москва). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

«ЛОКО» НЕ ХОТЕЛ ВЫХОДИТЬ НА ВТОРОЙ ТАЙМ

Два системообразующих игрока выбыли за полчаса! Такой удар может держать не всякая команда. «Локомотив» дотерпел до конца тайма. А потом очень долго не появлялся на поле после перерыва. Тедеско требовал у арбитров придать ускорение игрокам «Локо». Но те все равно не торопились, понимали как сложно им сейчас придется.

И «Спартак» не разочаровал. Первая опасная атака оказалась пристрелочной. Вторая – голевой. Джордан Ларссон на 53-й минуте получив передачу на ход промчался по правому флангу и четко уложил мяч в угол – 1:1.

Вторую волну спартаковских атак «Локомотив» отбил, и даже наладил какую-никакую контригру. А вот, чтобы справиться с третьей, гостей уже не хватило. Еще одна размашистая атака хозяев – подача с левого фланга, скидка на Соболева и – 2:1. Так «Спартак» даже без опять странно отсутствующего в Кокорина в составе, одержал очень важную победу.

У «Локомотива» оставалось еще минут десять, чтобы опять развернуть игру. Но справится с такими ударами и главное с травмами двух лидеров, гостям оказалось не под силу. И впереди у команды Николича тяжелые времена – матчи с «Ахматом» и «Зенитом» без Баринова и Алексея Миранчука.