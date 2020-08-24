Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные проекты и инициативы в области книгоиздания и книгораспространения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По итогам интернет-голосования и голосования экспертов сформирован шорт-лист конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2020». Это единственный отраслевой конкурс в книжной индустрии. Победа в нем настолько престижна, что книжники называют его «Книжным Оскаром».
Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные проекты и инициативы в области книгоиздания и книгораспространения, библиотечного дела, показать яркие и инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и развития чтения.
Финалисты 2020 года определены в 13 номинациях путем суммирования результатов интернет-голосования и голосования экспертов. При этом суммарное значение голосов экспертов в два раза выше значения интернет-голосования. В номинации «Управляющий книжного магазина» и «Продавец года» голосовали только эксперты.
В этом году состоялась премьера двух номинаций конкурса. По инициативе «Академии книжного бизнеса» и издательства «ЭКСМО» появилась новая номинация: «Управляющий книжного магазина». Эта номинация особенно актуальна сегодня, так как книжной отрасли предстоит сложный период выхода из пандемии, и наращивание компетенций в сфере книжной торговли будет крайне актуально.
По инициативе Московского политехнического университета, Комитета по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС создана номинация «Лучший образовательный проект».
Шорт-лист конкурса:
Профессионал года. Руководитель компании
- Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки
- Короткая Наталья Дмитриевна, коммерческий директор ГУП «ОЦ «Московский Дом книги»
- Фасхутдинов Рамиль, главный редактор издательства «Бомбора»
Специальный диплом в номинации:
- Юркин Валентин Федорович, генеральный директор АО «Молодая гвардия»
Профессионал года. Редактор года / Руководитель направления
- Гавердовская Татьяна, ведущий редактор редакции «Малыш», департамента «Планета детства» издательства АСТ, учитель-логопед, член Союза журналистов Москвы
- Захарова Анна Анатольевна, редактор издательств «Иностранка», «КоЛибри», входящих в ИГ «Азбука-Аттикус»
- Ионов Вячеслав, редактор издательства «Альпина Паблишер»
Профессионал года. Журналист года (Совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой)
- Биргер Лиза, журналист, литературный критик, обозреватель иностранной литературы портала «Горький»
- Секретов Станислав, литературный критик, книжный обозреватель, заведующий отделом общества и культуры литературного журнала «Знамя»
- Фомина Оксана, «Комсомольская правда», редактор приложения «Досуг в Москве»
Специальные дипломы в номинации:
- Истомина Мария, корреспондент «Ведомости»
- Лебедева Валерия, корреспондент «Коммерсант»
- Цветкова Елена, журналист портала «Папмамбук», рубрика «Я читаю детям»
Профессионал года. Блогер года
- Аверин Никита (Facebook, Вконтакте)
- Подосокорский Николай (livejournal)
- Яшина Юлия (Instagram @yubestiya)
Профессионал года. Управляющий книжного магазина (Совместно с «Академией книжного бизнеса»)
- Кучмасова Юлия, администратор торгового зала магазина «Метида»
- Палтусова Полина Юрьевна, управляющая книжного магазина «Ремарка Кидс», ТРЦ Броско Молл, Пионерская, 2в
- Уваров Александр, территориальный управляющий магазинов КМ №13 «ДК в Измайлово», КМ №14 «ДК на Ленинском» сети МДК
Профессионал года. Продавец года (Совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых государств)
- Андреева Екатерина Юрьевна старший категорийный менеджер группы «Книги», заместитель руководителя группы «Книги» компании Wildberries
- Антонова Дарья Игоревна, старший продавец магазина №8, книготорговая компания «Амиталь»
- Кирсанова Ирина, продавец-консультант «Московского Дома Книги» на Новом Арбате
Специальные дипломы в рамках проекта «Друзья по книгам»
- Ольга Третьякова, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Семеновский», Москва
- Анастасия Савченко, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Семеновский», Москва
- Рустам Маметов, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Европейский», Москва
- Илья Бессонов, магазин «Читай-город», Екатеринбург
Компания года. Издательство года
- Издательство «Время»
- Издательство «Бомбора»
- Издательство «Сфера»
Специальные дипломы в номинации:
- Издательство «Стрекоза»
- Издательство «АСТ»
- Издательство Ивана Лимбаха
- Издательство «Просвещение»
Компания года. Книжный магазин года (включая онлайн-сегмент)
- Книжный магазин «Достоевский»
- Книжный магазин «Метида», г. Самара, ТЦ «Мега»
- Книжный магазин «Myshop.ru»
Специальный диплом в номинации:
- Книжный магазин «Читай-город» Борисоглебске
Инновационный книжный проект
- Серия «Ароматные книги». Издательство «Стрекоза»
- Революционный формат электронных книг «Персональная книга». Платформа «Литмаркет»
- Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»
Специальный диплом за самые тиражные исторические фолианты
- Владимир Николаевич Сунгоркин,
главный редактор и генеральный директор АО «Издательский Дом «Комсомольская правда»
Чтение XXI века. Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги чтения
- #ЛитМост. «Эксмо объединяет» Совместный проект издательства «Эксмо» и системы ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»
- Конкурс короткого семейного рассказа «Мы и наши маленькие волшебники». Литературное агентство Софии Агачер, «Классный журнал» и фонд «Живая книга».
- «Корона Декамерона». Межиздательский онлайн марафон
Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний (издательства, книжные магазины) по продвижению книги и чтения
- Издательства «Альпина Паблишер» за комплекс маркетинговых активностей по продвижению своих книг
- Конкурс детского рисунка «Вся радость жизни!» издательства «Вако»
- «Литературные РЕШения», «Редакция Елены Шубиной»
Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (совместно с РБА)
- Авторы «Научки» и проект книжных видеообзоров «BOOKвально»
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»
- «Литературный процесс в комментариях профессионалов»
онлайн-клуб Библиотеки им. А. П. Чехова ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»
- Проект XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «ЦБС» г. Челябинска
Специальные дипломы в номинации:
- Проект «ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»
- Проект «Библиотечный дворик»
МБУК «Городецкая ЦБС»
- Проект «Интеллектуальные игры «Брейнбук-Юниор»
ЦБС г. Находки
Лучший образовательный проект (Совместно с Московским политехническим университетом, Комитетом по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС»)
- Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 2.0»
- «Учимся создавая, создаём учась»
Кафедра редакционно-издательских технологий Белорусского государственного технологического университета
- «Разработка производственной стратегии типографии ФГУП «Издательство «Наука»
Специальный диплом в номинации:
- Проект Центра проектной деятельности Московского Политеха совместно с издательством «Просвещение»
\ Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2020» состоится 1 сентября.