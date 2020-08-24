Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные проекты и инициативы в области книгоиздания и книгораспространения Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам интернет-голосования и голосования экспертов сформирован шорт-лист конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2020». Это единственный отраслевой конкурс в книжной индустрии. Победа в нем настолько престижна, что книжники называют его «Книжным Оскаром».

Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные проекты и инициативы в области книгоиздания и книгораспространения, библиотечного дела, показать яркие и инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и развития чтения.

Финалисты 2020 года определены в 13 номинациях путем суммирования результатов интернет-голосования и голосования экспертов. При этом суммарное значение голосов экспертов в два раза выше значения интернет-голосования. В номинации «Управляющий книжного магазина» и «Продавец года» голосовали только эксперты.

В этом году состоялась премьера двух номинаций конкурса. По инициативе «Академии книжного бизнеса» и издательства «ЭКСМО» появилась новая номинация: «Управляющий книжного магазина». Эта номинация особенно актуальна сегодня, так как книжной отрасли предстоит сложный период выхода из пандемии, и наращивание компетенций в сфере книжной торговли будет крайне актуально.

По инициативе Московского политехнического университета, Комитета по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС создана номинация «Лучший образовательный проект».

Шорт-лист конкурса:

Профессионал года. Руководитель компании

- Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки

- Короткая Наталья Дмитриевна, коммерческий директор ГУП «ОЦ «Московский Дом книги»

- Фасхутдинов Рамиль, главный редактор издательства «Бомбора»

Специальный диплом в номинации:

- Юркин Валентин Федорович, генеральный директор АО «Молодая гвардия»

Профессионал года. Редактор года / Руководитель направления

- Гавердовская Татьяна, ведущий редактор редакции «Малыш», департамента «Планета детства» издательства АСТ, учитель-логопед, член Союза журналистов Москвы

- Захарова Анна Анатольевна, редактор издательств «Иностранка», «КоЛибри», входящих в ИГ «Азбука-Аттикус»

- Ионов Вячеслав, редактор издательства «Альпина Паблишер»

Профессионал года. Журналист года (Совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой)

- Биргер Лиза, журналист, литературный критик, обозреватель иностранной литературы портала «Горький»

- Секретов Станислав, литературный критик, книжный обозреватель, заведующий отделом общества и культуры литературного журнала «Знамя»

- Фомина Оксана, «Комсомольская правда», редактор приложения «Досуг в Москве»

Специальные дипломы в номинации:

- Истомина Мария, корреспондент «Ведомости»

- Лебедева Валерия, корреспондент «Коммерсант»

- Цветкова Елена, журналист портала «Папмамбук», рубрика «Я читаю детям»

Профессионал года. Блогер года

- Аверин Никита (Facebook, Вконтакте)

- Подосокорский Николай (livejournal)

- Яшина Юлия (Instagram @yubestiya)

Профессионал года. Управляющий книжного магазина (Совместно с «Академией книжного бизнеса»)

- Кучмасова Юлия, администратор торгового зала магазина «Метида»

- Палтусова Полина Юрьевна, управляющая книжного магазина «Ремарка Кидс», ТРЦ Броско Молл, Пионерская, 2в

- Уваров Александр, территориальный управляющий магазинов КМ №13 «ДК в Измайлово», КМ №14 «ДК на Ленинском» сети МДК

Профессионал года. Продавец года (Совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых государств)

- Андреева Екатерина Юрьевна старший категорийный менеджер группы «Книги», заместитель руководителя группы «Книги» компании Wildberries

- Антонова Дарья Игоревна, старший продавец магазина №8, книготорговая компания «Амиталь»

- Кирсанова Ирина, продавец-консультант «Московского Дома Книги» на Новом Арбате

Специальные дипломы в рамках проекта «Друзья по книгам»

- Ольга Третьякова, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Семеновский», Москва

- Анастасия Савченко, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Семеновский», Москва

- Рустам Маметов, магазин «Читай-город» в ТРЦ «Европейский», Москва

- Илья Бессонов, магазин «Читай-город», Екатеринбург

Компания года. Издательство года

- Издательство «Время»

- Издательство «Бомбора»

- Издательство «Сфера»

Специальные дипломы в номинации:

- Издательство «Стрекоза»

- Издательство «АСТ»

- Издательство Ивана Лимбаха

- Издательство «Просвещение»

Компания года. Книжный магазин года (включая онлайн-сегмент)

- Книжный магазин «Достоевский»

- Книжный магазин «Метида», г. Самара, ТЦ «Мега»

- Книжный магазин «Myshop.ru»

Специальный диплом в номинации:

- Книжный магазин «Читай-город» Борисоглебске

Инновационный книжный проект

- Серия «Ароматные книги». Издательство «Стрекоза»

- Революционный формат электронных книг «Персональная книга». Платформа «Литмаркет»

- Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»

Специальный диплом за самые тиражные исторические фолианты

- Владимир Николаевич Сунгоркин,

главный редактор и генеральный директор АО «Издательский Дом «Комсомольская правда»

Чтение XXI века. Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги чтения

- #ЛитМост. «Эксмо объединяет» Совместный проект издательства «Эксмо» и системы ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»

- Конкурс короткого семейного рассказа «Мы и наши маленькие волшебники». Литературное агентство Софии Агачер, «Классный журнал» и фонд «Живая книга».

- «Корона Декамерона». Межиздательский онлайн марафон

Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний (издательства, книжные магазины) по продвижению книги и чтения

- Издательства «Альпина Паблишер» за комплекс маркетинговых активностей по продвижению своих книг

- Конкурс детского рисунка «Вся радость жизни!» издательства «Вако»

- «Литературные РЕШения», «Редакция Елены Шубиной»

Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (совместно с РБА)

- Авторы «Научки» и проект книжных видеообзоров «BOOKвально»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»

- «Литературный процесс в комментариях профессионалов»

онлайн-клуб Библиотеки им. А. П. Чехова ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»

- Проект XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «ЦБС» г. Челябинска

Специальные дипломы в номинации:

- Проект «ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»

- Проект «Библиотечный дворик»

МБУК «Городецкая ЦБС»

- Проект «Интеллектуальные игры «Брейнбук-Юниор»

ЦБС г. Находки

Лучший образовательный проект (Совместно с Московским политехническим университетом, Комитетом по подготовке кадров и повышению квалификации работников книжной отрасли РКС»)

- Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 2.0»

- «Учимся создавая, создаём учась»

Кафедра редакционно-издательских технологий Белорусского государственного технологического университета

- «Разработка производственной стратегии типографии ФГУП «Издательство «Наука»

Специальный диплом в номинации:

- Проект Центра проектной деятельности Московского Политеха совместно с издательством «Просвещение»

\ Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2020» состоится 1 сентября.