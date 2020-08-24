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Сегодня:
Мастер-суперстар!

Номинация вторая «Мастер в квадрате»

Номинация для тех, кто уже окончил или еще обучается на курсах по программе «Ворлдскиллс 50+»
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Приглашаем Вас показать, чему Вы смогли научиться! Ваш пример мотивирует многих, кто также хотел бы освоить новое, но пока не решается, повинуясь стереотипам, что после 50 поздно учиться. Мы-то с Вами знаем, что после 50 все самое интересное только начинается!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

ШАГ 1 - Сделайте фото того ремесла, что успешно освоили к своему полувековому юбилею. На фото покажите нам сам процесс или результат Вашей работы – поделитесь тем, что Вы умеете делать мастерски или чему научились недавно, но уже есть чем похвастаться! Пусть Вашу работу увидит вся страна!

ШАГ 2 - Фото нужно сопроводить небольшим описанием (3-5 предложений - до 1 тыс. печатных знаков) в свободной форме на тему: «Что я умею делать, в чем я мастер, что у меня получается лучше всех, за что я люблю свое дело, какие навыки я приобрел, где и как я этому учился, сколько потребовалось времени, чтобы достичь такого уровня мастерства».

ШАГ 3 - Фото и описание - необходимо выложить либо на сайте «Комсомольской правды» в специальном разделе по адресу………………… ,

либо в группах «КП» в соцсетях ………… ! Только обязательно поставьте хештег #МАСТЕРСУПЕРСТАР в своей публикации в соцсети! Иначе мы не сможем вас найти.

ШАГ 4 - ПОЛУЧИЕ СВОЙ ПРИЗ И ЗВАНИЕ «МАСТЕР-СУПЕРСТАР!»

Призы:

- приз за первое место – Планшет iPad Air

- приз за второе место – Планшет iPad mini

- приз за третье место – Планшет Samsung Galaxy Tab

А если Вы хотите еще более повысить свою квалификацию или приобрести дополнительные навыки – напоминаем, что вы можете это сделать совершенно БЕСПЛАТНО, пройдя переобучение по федеральной программе Ворлдскиллс 50+ в рамках национального проекта «Демография».

Желающим нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/, где представлены 125 компетенции на Ваш выбор, и уже со следующего года начать учиться. Учиться можно в любом регионе нашей страны.

Фотоконкурс «Мастер-суперстар»

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