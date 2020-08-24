Ситуация с лесными пожарами под Анапой и Новороссийском под контролем

Дым от пожара виден за несколько километров. Фото: t.me/anapame

В России продолжается борьба с лесными пожарами. Сегодня, 24 августа, в зоне повышенного внимания два крупных пожара под Анапой и Новороссийском. Сейчас на место стянуты силы МЧС, обстановка находится под контролем, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, первое сообщение о пожаре поступило с территории Шесхарисского участкового лесничества под Новороссийском. Известно, что площадь, пройденная огнём, составляет 12 га и находится в горной, труднодоступной местности. На тушении задействовано сразу 197 человек, 21 единиц техники, а также 4 катера и вертолёт МЧС. Кроме того, на место дополнительно стягиваются силы краевого лесопожарного центра.

Тем временем под Анапой возгорание тушат рядом с заповедником Малый Утриш. Кадры с места событий распространились в соцсетях. На месте работают 49 человек и 10 единиц техники. По данным регионального МЧС на Кубани, на территории 43 муниципальных образований региона по-прежнему действует особый противопожарный режим.

Отметим, всего за день в России потушено уже 7 9620 га леса. С огнём борются свыше 2,2 тыс. человек.