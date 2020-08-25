В США начался общенациональный съезд Республиканской партии

Дональд Трамп обозначит свои приоритеты во внешней и внутренней политике Фото: REUTERS

Апогеем предвыборной гонки в США стали общенациональные съезды главных конкурентов – демократов и республиканцев. Демократическая партия свой съезд уже провела. Вчера такое же мероприятие начали однопартийцы действующего президента Дональда Трампа.

На съездах кандидаты на пост президента США озвучивают финальный вариант своей предвыборной программы, включающей в себя приоритеты как внутренней, так и внешней политики.

Еще до коронавирусной пандемии американский президент имел массу претензий к Китаю, несмотря на то, что Поднебесная является крупнейшим импортером товаров американского производства. Трамп методично обвинял китайские власти в краже интеллектуальной собственности, манипуляциях с валютой и экспортными субсидиями, подозревал в экономическом шпионаже. Он часто повторял и повторяет сейчас, что Китай необходимо привлечь к ответственности. Не исключено, что в случае своей победы на выборах Трамп вообще оборвет или минимизирует торгово-экономические отношения с Китаем.

Также Трамп намерен положить конец «бесконечным войнам» на Ближнем Востоке. То же самое он обещал год назад, когда выступал в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». Действующий президент США заявил тогда, что не допустит участия американских военных в вооруженных конфликтах за рубежом. Тем не менее в Сирии и Йемене продолжаются гражданские войны. Попытки как-то разрешить эти конфликты безуспешны. Но Трамп упорно заявляет, что если его переизберут на второй срок, то он бросит все силы на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

Серьезные опасения не только для США, но и всего мира вызывает политика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, время от времени бросающего вызов то Америке, то всему миру, сообщившего об увеличении ядерного арсенала КНДР. Трамп намерен продолжать переговоры по всему спектру проблем Корейского полуострова.

Главное же, что Трамп считает: если он одержит победу на выборах, отношения между США и Россией станут лучше. С российским президентом Владимиром Путиным у президента США ровные отношения. Напомним, когда ЦРУ заявило о вмешательстве России в ход избирательной компании в 2016 году, Трамп назвал эти сообщения смехотворными.

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