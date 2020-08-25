Стали известны участники этапов Кубка России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, декабрь 2019 г. Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный календарь нового сезона из-за пандемии может быть переписан. Традиционные этапы Гран-при до сих пор находятся под вопросом, а юниорскую серию уже отменили. В связи с этим федерация фигурного катания России опубликовала новые правила попадания на чемпионат страны, где и будет проходить непосредственный отбор в сборную. Раньше туда автоматически включались все участники этапов Гран-при и финалисты юниорского Гран-при ISU. Теперь же, чтобы получить путевку в Челябинск, где чемпионат России пройдет с 23 по 27 декабря, фигуристам придется хорошо выступить как минимум на двух из пяти этапах Кубка России. Раньше это было что-то вроде второй лиги, но теперь мы на Кубке увидим всех сильнейших.

Наибольшая конкуренция за места в сборной, как мы знаем, у одиночниц. Действующая чемпионка страны Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявились уже с первого этапа, который пройдет с 18 по 22 сентября в Сызрани. Со второго этапа вступает в бой Александра Трусова, перешедшая весной от Тутберидзе к Плющенко. Еще одна беглянка Алена Косторная подключится лишь с четвертого этапа, в ноябре.

Евгения Медведева. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот самой титулованной нашей фигуристки Алины Загитовой в этих перечнях нет. Президент федерации Александр Горшков заявил, что списки еще не закрыты, и Загитова еще успеет дозаявиться. Как мы знаем, Алина поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики, и сейчас находится на распутье – продолжать ли ей карьеру спортсменки? Что решила олимпийская чемпионка – об этом мы узнаем после контрольных прокатов 12-13 сентября, в которых Загитова тоже должна принять участие.

Алена Загитова на пьедестале Пхенчхана, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

I этап, Сызрань, 18 — 22 сентября 2020

- Щербакова А. - 1 место (на прошлогоднем чемпионате России)

- Синицына К. - 5 место

- Медведева Е. -

II этап, Москва, 10 — 13 октября 2020

- Трусова А. - 3 место

- Медведева Е. -

III этап, Сочи, 23 — 27 октября 2020

- Щербакова А. - 1 место

- Туктамышева Е. - 4 место

- Гулякова А. - 7 место

- Самодурова С. - 9 место

IV этап, Казань, 8 — 12 ноября 2020

- Косторная А. - 2 место

- Трусова А. - 3 место

- Самодурова С. - 9 место

V этап, Москва, 5 — 8 декабря 2020

- Косторная А. - 2 место

- Туктамышева Е. - 4 место

- Синицына К. - 5 место

- Гулякова А. - 7 место

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