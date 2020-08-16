Татьяна Тарасова оценила будущее Косторной и Трусовой после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Алена Косторная и Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной новостью межсезонья в российском и мировом фигурном катании стал уход двух топ-спортсменок Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. У нового наставника теперь будут кататься дважды чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова попыталась спрогнозировать, что теперь будет с карьерами спортсменок:

- Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок. Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует, - призналась Татьяна Тарасова в интервью RT.

Отметим, что Алена Косторная с 31 июля официально не тренируется в группе у Этери Тутберидзе, хотя прошла с командой тренировочные сборы. А вот Александра Трусова с весны не работает в "Хрустальном" на тренировках, покинув команду Тутберидзе сразу после карантина из-за коронавируса.