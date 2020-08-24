Что случилось с Батькой? Он понял — Россия не сдаст

Лукашенко как подорванный, начал ездить по заводам, собирать свои митинги, не бояться выходить в толпу Фото: REUTERS

Где-то под Ростовом Янукович, глядя сейчас на Лукашенко, наверное качает головой: «А так можно было?»

Нужно было!

- Что случилось с Лукашенко? - удивляются все. - Чего это он, как подорванный, начал ездить по заводам, собирать свои митинги, не бояться выходить в толпу, и появляться из вертолета с автоматом в руке, ободряя спецназ «Вы красавцы!»

Почему он не делал всего этого раньше? Молчал первые дни после выборов, будто заперевшись в бункере? Когда на улицах шли схватки ОМОНа с молодежью и уже строились баррикады.

Почему брутальное преображение с президентом Белоруссии приключилось лишь теперь?

Вот он появляется из вертолета с автоматом в руке, ободряя спецназ «Вы красавцы!» Фото: REUTERS

Давайте признаем очевидное. Только сейчас Лукашенко и начал настоящую предвыборную борьбу.

Такую, какой ей и полагается быть. Зубастую, ошеломляющую своих политических противников и мобилизующую своих реальных сторонников.

Что же произошло? Не инопланетяне же высадились на крыше президентского дворца в Минске и начали давать правильные советы Лукашенко?

Не имея возможности заглянуть в черепную коробку Александра Григорьевича, просто выстроим логически цепь событий последней недели.

Всего за 3 дня Лукашенко сделал 4 звонка в Москву Путину. Что само по себе небывалое. И понеслось. Белорусский ОМОН прекращает дубасить протестующих и позволяет девушкам себя обнимать. Батька вспоминает, что у него тоже есть электорат и собирает свой первый робкий митинг в Минске. А потом еще и еще — в областных городах. Покатились автопробеги и «Саня останется с нами!» И, наконец, разгром программы оппозиции: они за запрет русского языка и телеканалов, они за запрет российскому бизнесу покупать белорусские предприятия, они за закрытие военных баз РФ, они за раскол церкви. И так далее, и так далее - четко по водоразделу - они против всего русского.

Всего за 3 дня Лукашенко сделал 4 звонка в Москву Фото: REUTERS

И что же? Белорусская оппозиция в шоке от такого напора. И вынуждена отбрыкиваться руками и ногами от программы построения Украины-2: «Не наша она, Лукашенко все придумал» (хотя никто не сомневается - конечные цели оппозиции таковые и есть, иначе не тащила бы она с таким упорством в президиум своего Координационного совета мадам Алексиевич, удостоенную за русофобство Нобелевской премии).

Любое появление на митингах протеста флагов Евросоюза теперь пресекают сами оппозиционеры, чтоб не дать повода обвинить себя в «западничестве». И клянутся в нерушимости дружбы с Москвой.

Тем временем Путин телефонными звонками Меркель с Макроном обеспечивает невмешательство в дела Белоруссии по внешнему периметру.

И Батька, еще недавно, казалось бы, загнанный протестами в угол, снова в игре.

Смело называет центры, откуда координируют его свержение — США, Польша, Литва. Начинает военные учения на западной границе...

- Позвольте! - скажите вы. - А как же шоу с 33 «вагнеровцами»? Ведь до выборов Лукашенко во всем обвинял Россию. Три бочки арестантов наговорил в интервью украинцу Гордону. Это же было, было… Не вычеркнешь.

Да, было. И вычеркивать не надо. Пусть отложится в особой папочке.

Давайте признаем очевидное. Только сейчас Лукашенко и начал настоящую предвыборную борьбу Фото: REUTERS

Но Москва не потеряла самообладания, вытерпела, не разбила горшки непростых отношений с соседом. И не только доказала свою честность Минску, но и показала остальным — Россия не сдаст. Слабый, как Янукович — приютит. Стойкий как Асад — защитит. Упорный, как Мадуро — поддержит.

А какой в итоге окажется судьба Лукашенко — зависит сейчас уже только от него. И его взаимной честности к России.

И к своему народу.

Они теперь сами, на своей белорусской кухне, между собой разберутся.

А какой в итоге окажется судьба Лукашенко — зависит сейчас уже только от него Фото: REUTERS

P.S.

Где-то под Харьковом и Одессой украинцы, глядя на белорусов, наверно присвистывают: «А так можно было? Не жечь покрышки и не орать «москалей на ножи», чтоб не получить гражданскую войну и внешнее управление страной — из посольства США, потерянный Крым, закрытые заводы и зарплаты вдвое ниже белорусских?»

Нужно было.

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