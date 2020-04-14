Красавица-дочь Ивана Уганта сразила наповал пикантным фото с возлюбленным

Старшая дочь Ивана Урганта выросла настоящей красавицей. 19-летняя Эрика несколько лет живет в США. Девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. С недавних пор наследница телеведущего встречается с парнем по имени Муса. На днях она опубликовала по-настоящему горячее фото с возлюбленным.

Дочь Ивана Урганта тщательно скрывает личную жизнь. Однако в декабре 2019 года Эрика рассекретила роман, показав возлюбленного. Молодого человека зовут Муса, он афроамериканец. На днях молодые люди устроили фотосессию. девушка поделилась снимком с бойфрендом.

e_ttg Эрика и Муса

Кадр получился весьма пикантным. Эрика страстно обнимала жениха, демонстрируя изгибы тела в мини-платье. В комментариях она назвала Мусу: "Мой любовник из 90-х". Сраженные наповал подписчики Эрики не ожидали увидеть столь откровенный кадр. Многие оставляют на ее страничке восхищенные комментарии.

Ходят слухи, что парень настроен серьезно и уже сделал избраннице предложение. Якобы на безымянном пальце девушки уже красуется помолвочное кольцо. Молодой человек называет Эрику "женой". Влюбленные также называют друг друга "папочкой" и "мамочкой".

Напомним, Иван Ургант 12 лет счастлив с Натальей Кикнадзе. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Иван и Наталья учились вместе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере Ургант сделал девушке предложение, но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. У пары четверо детей. Двух младших Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшие - от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия. Примечательно, что Иван очень привязан к старшей Эрике. Он называет девушку своей дочерью и во всем поддерживает наследницу.