2020-04-14T23:33:05+03:00
Звезды

Красавица-дочь Ивана Уганта сразила наповал пикантным фото с возлюбленным

19-летняя Эрика несколько лет живет в Нью-Йорке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Иван Ургант и старшая дочь Эрика.Иван Ургант и старшая дочь Эрика.Фото: СОЦСЕТИ
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Старшая дочь Ивана Урганта выросла настоящей красавицей. 19-летняя Эрика несколько лет живет в США. Девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. С недавних пор наследница телеведущего встречается с парнем по имени Муса. На днях она опубликовала по-настоящему горячее фото с возлюбленным.

Дочь Ивана Урганта тщательно скрывает личную жизнь. Однако в декабре 2019 года Эрика рассекретила роман, показав возлюбленного. Молодого человека зовут Муса, он афроамериканец. На днях молодые люди устроили фотосессию. девушка поделилась снимком с бойфрендом.

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Эрика и Муса
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Кадр получился весьма пикантным. Эрика страстно обнимала жениха, демонстрируя изгибы тела в мини-платье. В комментариях она назвала Мусу: "Мой любовник из 90-х". Сраженные наповал подписчики Эрики не ожидали увидеть столь откровенный кадр. Многие оставляют на ее страничке восхищенные комментарии.

Ходят слухи, что парень настроен серьезно и уже сделал избраннице предложение. Якобы на безымянном пальце девушки уже красуется помолвочное кольцо. Молодой человек называет Эрику "женой". Влюбленные также называют друг друга "папочкой" и "мамочкой".

Напомним, Иван Ургант 12 лет счастлив с Натальей Кикнадзе. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Иван и Наталья учились вместе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере Ургант сделал девушке предложение, но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. У пары четверо детей. Двух младших Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшие - от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия. Примечательно, что Иван очень привязан к старшей Эрике. Он называет девушку своей дочерью и во всем поддерживает наследницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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