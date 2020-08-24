Светлана Тихановская получила литовскую визу ещё в июле

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото: REUTERS

Завтра, 25 августа, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит в Европарламенте. Понятно, по видеосвязи — оставаясь по месту нынешнего пребывания, в Вильнюсе.

При этом статус женщины-политика остаётся неясен. Кандидатом в президенты РБ она стала, можно сказать, волей случая — после того, как власти арестовали её мужа, блогера Сергея Тихановского, который сам планировал выдвигаться на первый пост.

В итоге на выборах 9 августа победил нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко, набрав 80%; Тихановская заняла почётное второе место с 10%. Однако с этими результатами согласились не все, в стране начались массовые митинги как противников, так и сторонников действующей власти.

Сама Тихановская в ночь на 11 августа выехала в соседнюю Литву, куда ранее были перевезены её дети (по словам матери, из-за участия в политике семья стала получать угрозы). При этом литовские чиновники в беседе с российскими либеральными СМИ поведали любопытные детали:

— Политического убежища Тихановская не просила, находится у нас как гость, годовая литовская виза была ей выдана ещё в июле, — сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учитывая, что на тот момент, как и сейчас, границы Евросоюза оставались закрытыми из-за коронавируса, — ясно, что Тихановская была не обычным просителем, и выдачу этой визы, как и её пребывание, курировали на самом верху: на уровне правительства и спецслужб прибалтийской республики.

В общем, сейчас женщина-политик живёт где-то в районе Вильнюса. Где именно? Тоже тайна. Можно предположить, что в распоряжении Тихановской — тщательно охраняемая конспиративная квартира в центре литовской столицы, недалеко от гостиницы «Мэрриотт», где проходила её пресс-конференция.

При этом два дня назад женщина опубликовала в соцсети видеообращение из интересной локации — берёзки, двухэтажный домик на заднем плане. Возможно, отдыхала в выходной день в каком-то пансионате.

В тех же соцсетях она именует себя «Президент Республики Беларусь». Правда, ни Литва, ни другие страны Запада её в этом качестве не признали, хотя на словах и выражают всемерную поддержку. Даже британский журнал GuardianWeekly поместил на обложку рисунок женщины, похожей на Тихановскую. Бравурные интервью, встреча с замглавы госдепа США, выступление в Европарламенте, с которого мы начали…

Главный вопрос — откуда деньги на столь бурную в политическом отношении жизнь? На сей счёт можно не беспокоиться. Соседняя Польша, ревностно следящая за ситуацией в РБ, объявила о выделении «на нужды белорусской демократии» 50 млн злотых — почти миллиард рублей на наши деньги. Часть этой суммы, безусловно, пойдёт на вспомоществование активистам-эмигрантам наподобие Тихановской.

Возвращаться на родину женщина пока не намерена. Но что дальше? Пока наиболее реалистичный вариант —превращение в «самопровозглашённого президента» наподобие венесуэльца Хуана Гуайдо, который попытался бросить вызов действующему лидеру Николасу Мадуро — но в итоге, несмотря на поддержку Запада, потерял инициативу и остался не у дел, постепенно лишаясь сторонников.

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