Джип-убийца: машина Михаила Ефремова действительно могла ехать без водителя

Михаил Ефремов и его разбитый внедорожник на месте смертельного ДТП.

Конспирологические теории о том, что машиной Ефремова могли управлять некие посторонние силы или хитрая американская электроника, могут быть не так уж далеки от правды. Как выяснил сайт kp.ru, автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий актеру, попал в число 9000 тысяч внедорожников, которые в 2017 году были отозваны ООО "ЭфСиЭй РУС" - российским дилером Jeep. Невероятно, но факт: эти джипы действительно могли двигаться без водителя (!). Исправил ли Михаил Ефремов ошибку своего авто, доподлинно неизвестно.

Как выяснилось, у машин имелась проблема с селектором автоматической коробки передач: джип мог прийти в движение, если водитель покинул своё место, забыв перевести селектор "автомата" в положение парковки и включить стояночный тормоз. Положение рычага на некоторых моделях зачастую вводило владельцев в заблуждение: из-за незаметных индикаторов водитель думал, что машина уже находится в режиме парковки, хотя это было не так. По словам экспертов Национального управления по дорожной безопасности США (NHTSA), эта "опасная ошибка, допущенная при конструировании рычага электронного переключения передач", привела к сотням аварий, когда припаркованный автомобиль самопроизвольно начинал движение.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Самое известное и трагичное ДТП из-за этой неполадки произошло в июне 2016 года в Лос-Анджелесе. Тогда 27-летний голливудский актер Антон Ельчин, звезда фильмов "Стартрек" и "Терминатор: Да придет спаситель" был раздавлен собственым джипом Grand Cherokee, который вдруг съехал вниз по крутому склону и на скорости вдавил владельца в металлический забор.

При этом модель Jeep, которая стала причиной гибели актера, входила в число машин, попавших под отзыв из-за проблем с коробкой передач. По злой иронии судьбы, компания Fiat Chrysler спустя неделю после гибели Ельчина прислала ему уведомление о найденном решении технической неисправности. Родители Антона даже подали в суд на производителя, и, как говорят, получили крупную компенсацию.

МНЕНИЕ АВТОЭКСПЕРТА

Мог ли джип Ефремова сам устроить ДТП?

- Это действительно серьезная ошибка электроники, - поделился с kp.ru автоэксперт, пожелавший сохранить анонимность. - Водитель остановился, чтобы выйти ненадолго - например, сбегать за сигаретами. С такой неисправностью, если он не выключил двигатель (допустим, чтобы кондиционер продолжал работать) и не перевел селектор АКПП в положение "парковка", машина может начать ехать. Но высокую скорость около 70-90 км/ч, как было в случае аварии Ефремова, она вряд ли наберет. От силы - 30-40 км/ч. И конечно, это не будет похоже на восстание машин, когда автомобиль мчится, управляемый каким-то искусственным интеллектом. Джип просто будет двигаться прямо до "первого столба".

К тому же, в США и России разное отношение к таким ошибкам. В Америке считается, что во всем виновата система авто, а у нас это ответственность водителя. Да и функция АКПП - режим парковки - это не жизненно необходимая вещь. Это скорее бонус, который на данных моделях был обещан производителем, но не сработал.

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