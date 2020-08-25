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Танковый биатлон на армейских играх 25 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

На полигоне Алабино проходит одни из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр. 25 августа 2020 года там состоится танковый биатлон
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Танковый биатлон на армейских играх

Танковый биатлон на армейских играх

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 25 августа 2020 года, в ходе Международных армейских игр на подмосковном полигоне в Алабино можно увидеть традиционно масштабные соревнования, среди них танковый биатлон, прямую онлайн-трансляцию которого будет вести «Комсомольская правда».

«Танковый биатлон» является одни из самых зрелищных конкурсов АрМи-2020. В этом году вгонке примут участие команды первого дивизиона из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии

Кроме того, сегодня в Алабино состоится динамический показ современных и перспективных ВВСТ, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты, а также вооружения ракетных войск и артиллерии.

Как писал сайт kp.ru, армейские игры в Алабино открыл президент России Владимир Путин в воскресенье, 23 августа. Международные армейские игры разбросаны по всему свету. На подмосковном полигоне Алабино можно посмотреть на «Танковый биатлон» и авиадартс. Экипажи боевых машин пехоты соревнуются в Китае. «Авиадартс» проходит на полигоне «Дубровичи» под Рязанью.

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