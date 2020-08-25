ВКонтакте запустила совместные музыкальные плейлисты

Главное преимущество музыки ВКонтакте — это её социальность, и плейлисты в беседах как раз подчёркивают эту особенность Фото: ВКонтакте

ВКонтакте первой среди социальных сетей запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах — новая функция позволит большим и маленьким компаниям не только вместе создавать, но и в режиме реального времени обновлять подборки треков. Чтобы включить свою песню на уютной встрече или отвязной вечеринке, не придётся переподключаться к колонке или отправлять аудиозапись кому-то в личные сообщения — нужно лишь добавить её в плейлист.

Создать музыкальный плейлист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять её смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плейлистов — например, с русской попсой 90-х, с песнями для бодрого пробуждения или музыкой для работы. Функция доступна в мобильном приложении VK.

Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка»:

«Главное преимущество музыки ВКонтакте — это её социальность, и плейлисты в беседах как раз подчёркивают эту особенность. Новая функция поможет быстро собрать треки для создания нужной атмосферы, не спорить, чей трек стоит поставить прямо сейчас, и даже организовывать вечеринки — как офлайн, так и онлайн».

Ранее ВКонтакте представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для Вас» пользователям доступны плейлисты, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлены с учётом интересов пользователей, их жанровых предпочтений, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатий.

Музыка ВКонтакте доступна бесплатно в веб-версии и открытом мобильном приложении. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных платных подписчиков.