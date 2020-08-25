«Все свои сексуальные фантазии сестры Хачатурян проецировали на отца»: Адвокат потерпевших сделала громкое заявление

Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевших, сделала очередное громкое заявление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бутырском суде продолжается громкий процесс по делу сестер Хачатурян. Точнее - младшей сестры Марии (по старшим процесс идет отдельно). Накануне стало известно, что родственники убитого Михаила Хачатуряна ждут результатов анализов на ковид - одна из его сестер уже госпитализирована. Тем не менее, адвокаты прибыли в суд в назначенное время. Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевших, сделала очередное громкое заявление.

Журналисты вновь спросили ее о переписках девушек с подругами, которые ранее публиковались на сайте kp.ru. В них девушки жалуются, как жестоко отец наказывает их, бьет, не стесняюсь в выражениях (многие фразы имеют очевидный сексуальный подтекст).

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Нитченко ответила:

- Да, он их воспитывал. Но я не представляю, какой отец выдержал бы то, как они относились к нему. Они употребляли наркотики, они приглашали мужчин домой, они злоупотребили спиртными напитками. Как говорит другая сторона - это дети. Но то, что мы читаем их познания в области секса - это вообще уму непостижимо. У них были колоссальные познания. Они регулярно посещали сайты... сексуального направления. Это видно по браузерам их телефонов. И мы понимаем, откуда все эти сексуальные фантазии, которые они спроецировали на Михаила. Больше это (показания девушек о сексуальном насилии, - Авт.) нигде и ничем не подтверждается - что Михаил кого-то, что-то, куда-то. Ни фотографий, ни аудиозаписей нету. На сегодняшний момент ничего этого нет в материалах дела. Ничем не доказано, что Михаил Хачатурян был педофилом.

После этого адвокат поспешила в зал заседаний (они проходят в закрытом режиме, журналистов и посторонних в зал не пускают).

Спустя пару минут в дверь вбежал старший сын Михаила Хачатуряна Сергей - сегодня его должны допрашивать в суде.

Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства девушка была в невменяемом состоянии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Коротко напомним о деталях этого дела:

- Летом 2018 года сестры Хачатурян - Крестина, Ангелина и Мария - зарезали своего отца, 54-летнего Михаила Хачатурян.

- Девушки заявили, что мужчина был домашним тираном, на протяжении многих лет бил своих дочерей и домогался.

- В 2016-м Хачатурян выгнал из дома жену, мать девочек, и старшего сына - тем пришлось снимать квартиру.

- По окончании расследования девушкам предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 20 лет колонии.

- Младшую девушку, Марию, экспертиза признала невменяемой в момент совершения убийства. Поэтому ее судят отдельно от старших сестер.

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