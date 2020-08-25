«Инфекция протекает слабее, но заразность сохраняется»: Иммунолог рассказал о причинах и особенностях повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение COVID-19 возможно, но, по всей видимости, заболеть рискует совсем мало, не более 5% выздоровевших Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19, во второй раз заболел, - рассказал на своей странице в соцсетях глава Республики Тува Шолбан Кара-оол. Первый раз он заразился коронавирусом в мае, пролечился, и дважды получил отрицательный тест на ковид. А в конце лета снова почувствовал недомогание, сильные боли в голове. Кара-оол пожаловался, что также у него проблемы с сосудами (что часто бывает при COVID-19).

Глава региона прибыл на дообследование в Москву. Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что пока нет подтверждений повторного заболевания ковидом у Кара-оола. Однако повторные случаи заражения коронавирусом действительно не исключаются, сказал журналистам главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. По его словам, такие ситуации крайне редки и возможны «ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека».

Между тем о задокументированном случае повторного заражения объявили ученые Университета Гонконга. Исследователи отмечают, что у 33-летнего мужчины тесты показали положительный результат через 4,5 месяца после подтвержденного выздоровления. Причем, генетические анализ показал, что во второй раз инфекцию вызвал другой штамм коронавируса. Но есть и хорошая новость: течение ковида при повторном заражении оказалось бессимптомным. Коронавирус выявили благодаря плановому тестированию.

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Тувы

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

При новом вторжении инфекция будет слабее

- Повторное заражение COVID-19 возможно, но, по всей видимости, заболеть рискует совсем мало, не более 5% выздоровевших. При этом во второй раз инфекция, скорее всего, будет протекать слабее, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - В то же время важно иметь в виду, что тесты на ковид не имеют 100%-ной точности. Поэтому часть повторных заражений, о которых говорилось раньше, после дополнительных исследований не подтвердилась.

Причиной второго вторжения инфекции в организм может быть слабый иммунитет. Он развивается после первого заражения, но быстро теряет свою мощность. Однако в любом случае какая-никакая защита сохраняется, и потому при следующих встречах с возбудителями болезнь протекает мягче или даже бессимптомно. Но! Надо помнить, что такие лица могут быть распространителями инфекции. Именно поэтому я выступаю против так называемых иммунных паспортов и прочих послаблений для переболевших: даже если они сами при повторном заражении перенесут инфекцию легко, то «наградить» ею окружающих вполне могут.

О первом в мире задокументированном случае заболевания пациента после выздоровления сообщили ученые из Гонконга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также есть предположение, что иммунитет к коронавирусу будет менее стойким, если человек первоначально переболел ковидом в легкой форме или бессимптомно. Но пока прямых доказательств этого нет.

В целом сейчас можно говорить, что случаи повторного заражения очень редки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то есть в течение 4 — 6 месяцев после выздоровления. Что будет через год и дальше, мы не знаем.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сработает ли прививка?

Если после естественного выздоровления, получив какой-никакой иммунитет, человек все равно может заболеть повторно, то каковы гарантии, что будет работать вакцина?

- Не думаю, что полученные данные (о повторном заражении. - Ред.) свидетельствуют о непреодолимой преграде для эффективной работы вакцины, - говорит Николай Крючков. - Все-таки случаи повторных заболеваний крайне редки. Коронавирусу во всем мире сейчас уделяется столь пристальное внимание, что о массовых повторных заражениях мы бы уже точно знали.

С другой стороны, вакцина сама по себе не дает гарантии, что заражение не произойдет вообще. Главная ее задача — уберечь от тяжелых осложнений и летального исхода. И в любом случае при массовой вакцинации качественной вакциной общий эффект будет очень сильным, мы получим значительную иммунную прослойку и контроль над инфекцией.

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