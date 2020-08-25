Черчесов рассказал все о составе сборной России по футболу: про конфликт Соболева и Дзюбы и гражданство России для Малкома

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России 3 сентября вернется после долго перерыва. На матчи Лиги Наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября) вызваны 26 футболистов. Среди них не оказалось лидера «Спартака» Александра Соболева. Главный тренер сборной России рассказал журналистам, почему.

- Самый, наверное, напрашивающийся вопрос: почему в сборную не вызван нападающий «Спартака» Александр Соболев?

- Я скажу как есть, - не стал скрывать Станислав Черчесов. – Есть конфликтная ситуация, которая у него произошла с Артемом Дзюбой. Я изначально не знал, что у них что-то произошло, что Соболев что-то сказал в интервью про Дзюбу. Но когда увидел их стычку на поле, сразу сказал – здесь что-то личное, и попросил собрать информацию, стало понятно с чего все началось. И теперь они между собой должны эту тему привести к нулю. Не хочется нам иметь в команде игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Соболеву эту тему надо закрыть. А когда Артем приедет в сборную, мы и с ним поговорим, чтобы он как более старший постарался снять эту тему с повестки дня. У нас уже была стычка между Джикией и Оздоевым в матчах за клуб. Но то был секундный момент. Сейчас ситуация поглубже. Мы ее должны нивелировать.

Александр Соболев в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Тамбов". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Это должен сделать Соболев? Не прав именно он?

- У Соболева было несчастье, я ему соболезнования выразил. Но он эту тему открыл, он же должен ее и закрыть. Вы поймите, здесь нет того, чтобы я кого-то поддерживал, кого-то - нет. Но есть тут и воспитательный момент. Молодой парень что то сказал, надо ему сделать выводы. Действия воспринимаются лучше, чем слова. У него есть мой телефон, если что я объясню. И я говорю это не зло. А Артем – капитан, он поддерживает сборную много лет. Но и у нас не так много хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Наша сила – командный дух. А командный дух делается парнями, которые в команде.

- В сборную впервые вызваны Мостовой и Луценко. Чем они вас привлекли?

- Мостовой провел хороший сезон в «Сочи», теперь в «Зените» ему тренер доверяет. А тут еще Алексей Миранчук получил травму. Если бы Алексей был в строю, не факт, что мы бы вызвали Мостового. Луценко - один из лучших наших бомбардиров, надо поближе с ним познакомиться и понять для себя на что мы можем рассчитывать. В Венгрию, кстати, он не полетит – паспорт у него заканчивается в ноябре, визу ему не поставят. Это вопрос и к нему самому. Такие моменты надо отслеживать.

Игрок тульского "Арсенала" Евгений Луценко (слева) празднует забитый гол. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- Зобнин в «Спартаке» играет сейчас на правом фланге. Учитывая травму Баринова, вы наверняка его в сборной рассматриваете как игрока центра поля. Много ему времени надо, чтобы перестроиться?

- Мы не можем советовать или указывать клубам, как использовать им игроков, и когда они могут играть на разных позициях мы это даже приветствуем. Но мы Зобнина видим в середине поля вне зависимости от того был бы у нас Баринов или нет. Не думаю, что у него уйдет много времени на адаптацию по позиции. Тем более, что в одном из недавних матчей он возвращался на 20 минут в середину поля.

- Травма Алексея Миранчука – потеря для сборной?

- У него теперь есть время взять паузу, провести переговоры с «Аталантой». Мы много говорили с ним и про сборную и про команды. Мы тут не за «Локомотив» и не за «Аталанту». Но нам бы в сборной хотелось, чтобы игроки переходили в топ-лиги, где они могут дальше развиваться. Если он перейдет в «Аталанту» мы это будем приветствовать. Он мое мнение знает. Он заслужил интерес «Аталанты», не случайно они приехали за ним, а не за кем-то другим.

- В сборную вы вызвали двух игроков без клубов - Кузяева и Нойштедтера. Это чтобы их поддержать в этой ситуации?

- С одной стороны мы хотим их поддержать. С другой стороны – мы долго не собирались, и не хотелось, чтобы когда мы встретились через несколько месяцев после перерыва, у нас была бы полностью новая команда из новичков. А Кузяев и Нойштедтер в хорошей форме. Максимум недели через две они будут в своих командах и будут нам помогать.

- Лидер «Спартака» Бакаев – не в лучшей форме, и присел на скамейку. Как оцените его форму?

- Это ему звоночек. Надо понять по какой причине он сбавил – он же болел, возможно это последствия. Нам надо увидеть его и разобраться в этой ситуации. Но с «Локомотивом» он уже выглядел более прилично.

Зелимхан Бакаев в составе "Спартака". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Форма Смолова вас устраивает?

- Я с ним разговаривал – у него была микротравма, но он восстановился. Наш разговор передавать всем не буду. Приедет на сбор, все еще раз обсудим. Будем надеяться что к Лиге чемпионов он подойдет в хорошей форме. Он попробовал себя в Испании, он понял какой там футбол, раз не добежал, где надо было – ему сразу же высказали. Потом во всех моментах уже добегал.

- Нет в составе Черышева. Почему?

- У него была травма, мы его попросили еще раз все проверить. Накануне он сделал МРТ и сам позвонил. Оказалось, что там у него не до конца зажило, и смысла вызывать игрока нет.

- Фернандес – единственный сейчас представитель ЦСКА в сборной. Видите ли вы Дивеева и Облякова кандидатами в национальную команду.

- Я бы Кучаева еще отметил. Они все – в молодежной сборной. Мы с тренером «молодежки» встречались и обсуждали ситуацию: у них сейчас два очень важных матча, если в них все будет хорошо, команда будет претендовать на первое место, им важно собрать сильнейших. Но вы не назвали еще и Чалова. И скажите, вы довольны как они сейчас играют за ЦСКА? Не очень? А как тогда Бельгию нам обыгрывать?

- Сборная сыграет на стадионе «Динамо» все матчи Лиги Наций. Почему именно на этой арене?

- Пока подтверждено, что мы только первый матч с Сербией проведем на «Динамо». Мы давно хотели на нем сыграть. По двум другим УЕФА еще решения не принял, насколько мы знаем.

- Какие будут антикронавирусные меры в сборной?

- Врач сборной Безуглов целый доклад сделал, там много всего. Тренерский штаб завтра пройдут тесты. Все игроки будут приезжать в сборную, сдавать экспресс-тесты и сидя в своих номерах дожидаться их результатов. На база в Новогорске будет строгий режим, чтобы минимизировать риски. Это позиция Минспорта. Там все-таки живут и сборные по другим видам спорта.

- Лигу Наций могли отменить из-за коронавируса. Ваше мнение спрашивали при голосовании в УЕФА начинать турнир или нет?

- Меня лично не спрашивали. Но в РФС знают мое мнение. Мы не зря играем не товарищеские, а контрольные матчи. Потому что должна быть борьба. Лига Наций – хороший турнир, где есть очки, турнирная ситуация, где важен результат. Я бы хотел, чтобы этот турнир дальше был. Может быть в формате, где команды собираются в одном городе или стране, как это было с доигровками Лиги чемпионов или Лиги Европы.

- Одно время звучала тема приглашение бразильского игрока «Зенита» Малкома в сборную России. Вы за то чтобы предложить ему гражданство?

- Когда идет речь о гражданстве России чтобы пригласить его в сборную, я всегда отвечаю одно. Никого ни о чем мы не просили, просить не собирались. Каждый свое решение принимает сам. Просить кого-то взять гражданство – это автоматически дать ему абонемент в сборную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черчесов принял решение по составу сборной России на матчи Лиги Наций в сентябре 2020

В сборной много сюрпризов – есть Мостовой, но нет Соболева и Черышева (подробности)