Семья прячет тяжелобольную актрису: Маргарита Терехова десять лет прикована к кровати

Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маргарита Терехова, сыгравшая Миледи в "Трех мушкетерах", десять лет прикована к постели. Актриса страдает болезнью Альцгеймера. Она не узнает родных, близких, в том числе детей и внуков, и не говорит. За ней ухаживают сиделки. От прежней красавицы не осталось и следа.

Маргарита Терехова сейчас находится словно в другом измерении. 25 августа ей исполнилось 78 лет. Более десяти лет она неизлечимо больна. За ней ухаживают сиделка и дети. Наследники звезды экрана прячут свою знаменитую маму. "У нас с Аней - моей сестрой - вполне четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде", - делился сын актрисы.

По словам Александра Терехова, любая женщина не хотела бы, чтобы кто-то видел ее в таком состоянии. Что уж говорить о знаменитой артистке, которую буквально боготворили миллионы поклонников. "Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - подчеркнул мужчина.

"Внешне она очень сильно изменилась. Это только наши проблемы, которыми я не хочу делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой", - сказала, в свою очередь, Анна.

В театре им. Моссовета, где Терехова служила с 1964 года, о ней отзываются с теплотой, любят и помнят. "Сегодня день рождения народной артистки России Маргариты Борисовны Тереховой! Боттичеллиевская одухотворенная красота, аристократизм, тонкость, темперамент (режиссер Роман Виктюк сравнивал Маргариту Борисовну с вулканом), чрезвычайно ответственное и скрупулезное отношение к профессии (Тарковский называл Терехову «актрисой-подробницей»: так внимательна она была к деталям во время работы) - все это Маргарита Борисовна, какой ее помнят и любят без преувеличения миллионы поклонников. Мы с благодарностью вспоминаем выдающие работы Маргариты Борисовны на сцене и на экране, говорим сердечное «спасибо» за все, что она щедро подарила зрителям. И желаем любимой актрисе здоровья!", - говорится в заявлении театра.

Подле постели Маргариты Борисовны круглосуточно дежурят две сиделки. На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. "Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно", - рассказывала невестка актрисы, певица Татьяна Найник.

Звезда советского экрана почти ничего не видит. "Встает, конечно,только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух", - разводит Найник руками.

Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас не говорит. "Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит... Она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее", - резюмировала дочь звезды.

Отметим, с середины 2000-х Терехова страдает от болезни Альцгеймера. Последнее публичное интервью она дала в 2011 году программе "И снова здравствуйте".