Состояние Маргариты Тереховой ухудшилось

Анна Терехова откровенно рассказала о состоянии здоровья своей мамы, Народной артистки России Маргариты Тереховой. Вот уже долгое время актриса, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, борется с тяжелым недугом. В последнее время ее состояние ухудшилось.

Терехова-младшая оградила близкого человека от назойливого внимания светских хроникеров. Она не позволяет снимать неизлечимо больную маму на камеру уже много лет, хоть ее постоянно просят об этом.

annaterekhovaclub Маргарита Терехова долгие годы страдает от болезни Альцгеймера

"Внешне она очень сильно изменилась. Это только наши проблемы, которыми я не хочу делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой", - аргументировала свое решение актриса.

annaterekhovaclub Дочь рассказала о состоянии Маргариты Тереховой

Последние полтора-два года Маргарита Терехова прикована к постели. "Маму нужно поднимать. Это раньше она самостоятельно ходила, ее можно было выводить гулять. А сейчас выйти она уже не может. Даже вставать получается при помощи сразу двух человек", - продолжила Анна.

Звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" стала плохо видеть. "Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит..., - цитирует актрису "Московский комсомолец". - Она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее".