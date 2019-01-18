2019-01-18T17:11:11+03:00
Звезды

Состояние Маргариты Тереховой ухудшилось

Анна Терехова откровенно рассказала о состоянии здоровья мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вот уже долгое время актриса, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, борется с тяжелым недугом. Фото ТАСС/ Антон ТушинВот уже долгое время актриса, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, борется с тяжелым недугом. Фото ТАСС/ Антон Тушин
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Анна Терехова откровенно рассказала о состоянии здоровья своей мамы, Народной артистки России Маргариты Тереховой. Вот уже долгое время актриса, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, борется с тяжелым недугом. В последнее время ее состояние ухудшилось.

Терехова-младшая оградила близкого человека от назойливого внимания светских хроникеров. Она не позволяет снимать неизлечимо больную маму на камеру уже много лет, хоть ее постоянно просят об этом.

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Маргарита Терехова долгие годы страдает от болезни Альцгеймера
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"Внешне она очень сильно изменилась. Это только наши проблемы, которыми я не хочу делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино: независимой, непревзойденной и, конечно же, очень талантливой", - аргументировала свое решение актриса.

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Дочь рассказала о состоянии Маргариты Тереховой
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Последние полтора-два года Маргарита Терехова прикована к постели. "Маму нужно поднимать. Это раньше она самостоятельно ходила, ее можно было выводить гулять. А сейчас выйти она уже не может. Даже вставать получается при помощи сразу двух человек", - продолжила Анна.

Звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" стала плохо видеть. "Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит..., - цитирует актрису "Московский комсомолец". - Она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее".

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