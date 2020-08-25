В ответ на гибель русского генерала в Сирии уничтожено 327 боевиков

Военнослужащий российской военной полиции во время совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в провинции Латакия, Сирия. Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Авиация российских ВКС в Сирии совместно с армией Асада и при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила с 18 по 24 августа 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов и 5 подземных хранилищ оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в российской группе войск в Сирии. Удары были нанесены в районе гибели российского военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких. Как уже рассказывала «КП», он погиб 18 августа на одной из дорог так называемой «белой пустыни» при подрыве автоколонны недалеко от города Дейр-эз-Зор. Еще 2 военнослужащих были ранены.

Российские военные уточняют, что разрозненные банды в этом районе пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии - на оккупированных США территориях. А в центральной части Сирии отмечается рост активности бандформирований, которые состоят из бывших сторонников ИГ («Исламское государство», - запрещено в РФ).

Сирийские войска и российская группировка намерены продолжать операцию по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов.