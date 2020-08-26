Полтора миллиона - за учебный год: Где и за сколько учатся дети Шепелева, Реввы, Седоковой и других звезд

Надежда Бабкина хочет, чтобы внук Георгий и внучка Марфа овладели английским. Фото: Instagram.com

Учебный год не за горами, и звездные дети, как и все другие, скоро пойдут в школы, но не простые, а частные. К примеру, сын Дмитрия Шепелева уже отучился в первом подготовительном классе частной школы с углубленным изучением английского языка и 1 сентября идет во второй класс, обучение в котором обойдется его папе в 1 400 000 рублей. Но если Платон Шепелев будет грызть гранит науки в Москве, то большинство звездных наследников обучаются в элитных школах Подмосковья, неподалеку от загородных домов артистов. Во всех этих заведениях крутая охрана, вкусная еда и, конечно, индивидуальный подход к каждому звездному отпрыску.

Высокая стоимость обучения не пугает Александра Ревву (с женой Анжеликой, старшей дочерью Алисой и младшей Амели). Фото: Instagram.com

200 тысяч авансом

В Павловской гимназии (городской округ Истра, деревня Веледниково) учатся наследники Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и других звезд, живущих неподалеку. С детьми занимаются целый день, так что гору невыученных уроков они домой не несут.

Еще здесь есть бассейн олимпийского резерва, теннисные корты, спортивный и хореографический залы, художественная студия.

В этом году здесь уже успели похвастаться стобалльниками по итогам ЕГЭ.

ЦЕНА: Учебный год 10 месяцев - 1 475 000 рублей. Плюс 205 000 рублей - аванс при поступлении в школу.

Екатерина Климова ценит индивидуальный подход к детям: на фото - со старшей дочкой Лизой и младшей Беллой, сыновьями Корнеем и Матвеем (справа). Фото: Instagram.com

Все на бал!

У Ломоносовской школы много филиалов - например, в селе Успенское на Рублево-Успенском шоссе или в деревне Воронино на Новорижском шоссе. В Ломоносовке учатся наследники Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Михаила Пореченкова и многих других знаменитостей. Здесь обещают крутых педагогов, индивидуальную образовательную программу. Вот что нам рассказывала о Ломоносовской школе многодетная мама и популярная актриса Екатерина Климова: «Там индивидуальный подход и к ученикам, и к родителям. К примеру, если я не смогла пойти на собрание, то учителя отдельно со мной все обсудят».

Кстати, школа проводит даже балы, в которых участвуют и ученики, и выпускники Ломоносовки.

ЦЕНА: 158 тысяч рублей в месяц (итого 1 422 000 за учебный год). Первоначального взноса нет.

Анна Банщикова отдала сыновей Мишу (справа) и Сашу в гимназию имени Примакова. Фото: Instagram.com

Язык до Лондона доведет

Внуки Надежды Бабкиной, дети Анны Банщиковой, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной учатся в гимназии имени Евгения Примакова, расположенной в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Здесь свободно говорят и на русском, и на английском - у каждого ученика около 10 уроков английского в неделю. Есть учителя из Англии, США, Канады, Австралии. Также здесь полно кружков, секций, лекториев. Гимназия аккредитована по программе международного бакалавриата. Детей зачисляют после вступительных испытаний. У призеров всероссийской олимпиады есть шанс учиться в гимназии бесплатно.

ЦЕНА: 700 тысяч рублей за десять месяцев учебного года (учатся до июля). 500 тысяч - плата собственно за обучение, 200 тысяч - взнос на развитие материальной базы.

Ольга Кабо развивает в сыне Викторе лидерские задатки. Фото: Instagram.com

Карате, футбол, продленка

В закрытом поселке «Княжье Озеро» с охраной и прочими фишками элитных школ работает учебное заведение под амбициозным названием «Лидер». Здесь получали знания дети Ольги Кабо, Стаса Михайлова, Михаила Трухина, Игоря Лифанова. В классах по 16 человек, уроки с 9 утра, учителя в школе находятся до 17.30, с детьми выполняют всю домашнюю и дополнительную учебную работу. Также здесь ученикам предоставляется четырехразовое питание, прогулки. Полно секций и кружков: большой теннис, футбол, гимнастика, карате, танцы, кружок по робототехнике, шахматы, иностранные языки. Возможна продленка до 19 часов.

ЦЕНА: 90 тысяч рублей в месяц. 900 тысяч - первоначальный взнос.