Жених дважды разведен и на 10 лет старше: дочь актрисы Алены Яковлевой вышла замуж

Актриса Алена Яковлева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь актрисы Алены Яковлевой и внучка знаменитого артиста Юрия Яковлева вышла замуж. 27-летняя Мария Козакова связала свою судьбу с дважды разведенным 37-летним актером и музыкантом Иваном Замотаевым. Шикарная свадьба прошла в Подмосковье. Влюбленные расписались на природе.

Актриса Алена Яковлева теперь теща. Она пела и плясала на свадьбе единственной дочки Марии Козаковой. Торжество проходило в Усадьбе Суханово. Наследница знаменитого артиста Юрия Яковлева говорит: "Плакали все, даже мужчины".

На свадьбе в стиле Болдинской осени гуляли 130 гостей, а невеста сменила два подвенечных платья. Избранником 27-летней внучки звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" стал 37-летний актер Иван Замотаев. "У нас был великолепный праздник. Просто роскошный! Такой теплый, уютный, такой красивый, стильный. Такая немножко Болдинская осень. Молодые просто потрясающе выглядели. Вообще, все было здорово организовано. У меня очень много друзей, которые у нас выступали, масса людей сделали театральные номера. Сейчас мне звонят и говорят: «Боже мой, как было хорошо!»", - цитирует новоявленную тещу WomanHit.ru.

Гости танцевали до упаду. Но никто не подрался и ноги не отдавил. Обошлось без эксцессов. Мария Порошина, Наталья Громушкина, Ольга Прокофьева, Татьяна Абрамова, Михаил Полицеймако поздравляли молодых.

"Маше важно было, чтобы все прошло трогательно и по-человечески. Так и получилось. Но все равно это было как спектакль в хорошем смысле этого слова. Как такое театральное действие. Поэтому идея была достаточно простая, но получилось здорово. Прошла выездная регистрация в ротонде, потом посыпались цветные листья. Все было очень красиво, празднично. С одной стороны, тепло, с другой - очень стильно", - делится деталями торжества Яковлева.

Невеста была в роскошном платье с длинным шлейфом. Волосы Козакова собрала в тугой высокий хвост. А после регистрации она переоделась во второе платье. "Маша вообще минималистка - не любит кружев, газа, поэтому выбрала простое платье, но подчеркивающее ее природную красоту. И она действительно выглядела в нем очень хорошо. Она исполняла в нем танец жениха и невесты", - не нарадуется счастливая Алена Юрьевна.

Она призналась, что не смогла сдержать слез во время регистрации, когда дети зачитывали письма друг другу. "Потом выступали родители. Мои два мужа тоже говорили, Ванины родители выступали. Мне кажется, что для меня был самый трогательный и живой момент регистрации", - всхлипывает актриса.

Молодоженов буквально засыпали деньгами. "Кто-то, конечно, дарил картины, какие-то столовые приборы, но в основном это были конверты. Потому что, сами понимаете, мероприятие затратное. А сейчас время не самое выигрышное для гуляний. Так что эти подарки оказались очень хорошим подспорьем", - отметила Яковлева.

Она в восторге от избранника дочки: "Они настолько дополняют друг друга! Это все так по-человечески душевно. Он очень открытый, добрый, талантливый, интересный, харизматичный, очень любит Машу. И мне кажется, она его тоже очень любит. Она просто расцвела. Она итак была красавица всегда, а сейчас она просто внутренне раскрылась навстречу своему счастью. Она светится изнутри".

Стоит отметить, что до свадьбы Маша и Иван два года жили вместе. "Надеюсь, она прекратит эту порочную практику нашей семьи выходить замуж по много раз. И очень надеюсь, что это будет ее единственный избранник", - заявила дочь Юрия Яковлева.

Мария выходила замуж впервые. Для Ивана это третий брак. 37-летний избранник Козаковой воспитывает дочь Александру и сына Дмитрия от двух предыдущих жен. Козакова и Замотаев познакомились на кинофестивале в Ессентуках. Своего жилья у пары пока нет, они живут в загородном доме, который мать Марии строила целых четыре года.