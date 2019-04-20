Актриса Алена Яковлева в 90-е пережила групповое изнасилование

Актриса Алена Яковлева сделала шокирующее признание. 57-летняя дочь Юрия Яковлева пережила групповое изнасилование.

Жуткая история произошла с Аленой Яковлевой в 90-е годы. Она стала жертвой группового изнасилования. Трое мужчин надругались над ней. В программе "Секрет на миллион" актриса рассказала, как ей удалось выжить и не сойти с ума от пережитого.

Артистка паймала на улице машину. В ней находились водитель и его друг. Сначала мужчины довезли Яковлеву до тети, а затем дождались, чтобы доставить домой.

Когда автомобиль проехал мимо ее дома, испуганная актриса начала пытаться шутить. "Мы проезжаем мой дом. Я пытаюсь шутить, но шутки не проходят. Мы приехали в какое-то поле или лес. Стоит один дом. Ехали по канавам", - с дрожью в голосе рассказала артистка Лере Кудрявцевой.

По словам Яковлевой, в доме сидел еще один мужчина. Знаменитость поняла, что кричать бессмысленно.

ayakovleva_official Алену Яковлеву изнасиловали трое мужчин

"Я понимала, что если заплачу, то меня искалечат, убьют и выбросят в канаву. Меня могли убить. У меня какая-то интуиция сработала", - продолжила свой печальный рассказ звезда.

По ее признанию, она решилась на отчаянный шаг: "Я делаю ход, который мне не пришел бы в голову, наверное, никогда. Я говорю: «Хорошо, кто первый?». Они растерялись", - поделилась Алена.

ayakovleva_official А счастье за.... Тоже возможно

Артистка отметила, что затем начала раздеваться, но это смутило лишь одного насильника. Однако от печальной участи ее это не спасло. "Я не буду вдаваться в остальные подробности. Все, что надо им, они сделали", - огорошила звезда шокированную Кудрявцеву.

При этом Алена подчеркнула, что была в таком ужасе, что не запомнила номер их машины. Сейчас она благодарна судьбе за то, что осталась жива. "Со мной не обращались жестоко и даже подвезли домой. Я никому эту историю не рассказывала", - заключила Яковлева.