1. ОБЩЕЕ

1.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 495 665 7531 и ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированное и расположенное по адресу: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1.2. Публичный конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный конкурс проводится с целью:

- популяризации и поддержки патриотического духа среди жителей всех регионов России;

- повышения интереса к региональным достопримечательностям и краеведению

- создания уникальной информационной базы по интересным туристическим объектам нашей страны,

- поддержки внутреннего туризма,

- воспитания юного поколения в любви к родному краю, а также в целях поддержания интереса к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда» и партнеру проекта – ПАО СК «Росгосстрах» как старейшему российскому страховщику, надежной и социально-ориентированной страховой компании.

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Территория проведения конкурса не ограничена.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организатору по собственному желанию. Участник конкурса посредством предоставления своих персональных данных Организатору соглашается на их обработку со стороны Организатора (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) с целью участия в конкурсе, проверки достоверности представленных сведений. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты награды (невыдачи призов) организатором. Такое решение организатора может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Размер награды (наград) устанавливается в виде одного главного приза – сертификата на путешествие и денежного приза в размере 182 462р., а также 11 призов – сувениры от АО ИД «Комсомольская правда» и ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью до 4 000 рублей.

3.2. НДФЛ уплачивается Организатором из стоимости денежного приза. Участник согласен на удержание и перечисление денежного приза Организатором в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Участника перед бюджетом по уплате НДФЛ от получения приза первого уровня в полном объёме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением приза у Участника не возникает.

3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

3.4. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организатором конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА и РАЗМЕР НАГРАДЫ

4.1. Конкурс проводится в период с 27 августа по 25 сентября 2020 года.

4.2. На конкурс принимаются фотографии, созданные самостоятельно участником конкурса.

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоматериалы, присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организатору конкурса в отношении неправомерного использования фотографий, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы (фотографии) для участия в конкурсе согласно условиям статьи 4.7 настоящего положения, он предоставляет все необходимые права на ее использование АО «ИД «Комсомольская правда» и ПАО СК «Росгосстрах», которые вправе использовать указанную работу в коммерческих и некоммерческих целях любыми способами по своему усмотрению без ограничения срока и территории, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе Организаторы конкурса вправе использовать фотографии (воспроизводить любым способом) в своих СМИ, информационной и рекламной продукции, выставках, при оформлении офисов, в других СМИ, рекламе, книгах, каталогах, сборниках, в публикациях редакционных материалов и т.д.

4.6. В состав экспертного жюри конкурса входят:

Председатель жюри фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!» - Владимир Сунгоркин – главный редактор АО «ИД «Комсомольская правда»;

Члены жюри: Александр Рожнов — вице-президент ПАО СК «Росгосстрах»; Анатолий Карпов – чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер; Сергей Рязанский – летчик-космонавт, Герой Российской Федерации; Никас Сафронов - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Ульяновского университета; Федор Конюхов – путешественник; Дмитрий Крылов – автор и ведущий телепрограммы «Непутевые заметки»; Сергей Жданов – фотохудожник; Евгений Сазонов – заместитель главного редактора АО «ИД «Комсомольская правда»; Владимир Веленгурин – фотокорреспондент АО «ИД «Комсомольская правда».

В составе Жюри возможна замена на любом этапе конкурса.

4.7. Условия конкурса

• На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

• Присланные на конкурс работы не будут изменены.

• Присланные на конкурс фотографии размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/media/797331/.

• Согласно п. 2.3. работа, присланная на конкурс, должна сопровождаться контактными данными участника конкурса (номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес).

• Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения фотографии на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего Положения) организаторам конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

• Размер и форма награды финалистам конкурса:

11 финалистов народного голосования получат призы – сувениры от АО ИД «Комсомольская правда» и ПАО СК «Росгосстрах», а победитель конкурса, которого выберет профессиональное жюри, получит сертификат на путешествие по России.

4.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

4.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

4.10. Порядок определения победителя. Победителем объявляется участник конкурса, чью работу признает экспертное жюри конкурса, а авторы работ, набравших максимальное количество голосов в ходе открытого голосования на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/media/797331/. становятся финалистами фотоконкурса.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/daily/i-love-russia-2020/.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе. При осуществлении действий со стороны участника конкурса по направлению в адрес организатора конкурса фотографии согласно условиям п. 4.7 настоящего положения участник конкурса таким образом понимает и подтверждает, что соглашается на обработку организатором конкурса представленных участником персональных данных.

5.3. Организатор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторам конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и ПАО СК «Росгосстрах». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.