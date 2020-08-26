Первый тренер Александра Соболева: «Саня теперь извиняться должен перед Дзюбой, что ли?!»

Александр Соболев на поле в составе "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Станислав Черчесов во вторник объявил состав сборной России на матчи Лиги наций, в котором не оказалось спартаковского форварда Александра Соболева, который забивает почти в каждом матче. Главный тренер невызов объяснил тем, что у Соболева конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой. Мы позвонили в Барнаул первому тренеру Соболева Александру Горбунову.

- Опять про конфликт с Дзюбой? – сразу понял, о чем пойдет речь, Александр Николаевич.

- Не только. Мы же про Александра Соболева далеко не все знаем. Что он за парень? Вы же его с детства помните?

- С шести лет он занимался у меня.

- Он же на вид спокойный парень. Мне, когда его только взяли в прошлом году в сборную, он показался даже застенчивым. Это так?

- Да нет. Не то что он спокойный. Сейчас он стал более выдержанный, стал разговаривать лучше. А так он заводной. Характер боевой. Поэтому и конфликты отсюда. С судьями он с детства… Горячий сибирский парень.

- Он себя сдерживает?

- Да.

- Он не выглядит взрывным в жизни.

- В жизни он стал спокойнее. Хотя в детстве он тоже там заводилой был.

- Вы с ним давно не разговаривали?

- Какие разговоры? Взрослый футбол. У меня детский. Я видел его недавно, когда он маму хоронил. Мы на похоронах были. Какие там разговоры? Как хорошо в «Спартаке»?

- Она же молодая женщина была?

- 47 лет. Она вела аквааэробику.

- Она его водила на занятия в детстве?

- И она, и папа, и бабушка. Бабушка на всех играх была.

- Маму как звали?

- Светлана.

- Такая трагедия, все наслоилось. Тут еще Черчесов подлил масла в огонь, не взял парня в сборную. Надо внутри сборной было их помирить. А так сломают парня…

- Лично мое мнение, что тренер мог бы пригласить ребят к себе, если он считает, что у них конфликт. Я не понимаю, что за извинения, Черчесов через прессу предложил Александру позвонить по телефону. Непонятно, за что извиняться. Там конфликт игровой. То, что они друг другу наговорили, это в каждой игре бывает у противников. Но потом пожали руки. Может, в соцсетях у них были какие-то перепалки… Я этого не знаю. Но здесь как представить, что он ему звонит: Артем, ты меня извини, я был не прав. И что?

- Глупая ситуация…

- Извини меня, я хочу играть в сборной, так что ли?

Нападающий Артем Дзюба во время игры сборной России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Неужели он должен ждать, пока Дзюбу выгонят из сборной?

- Я не знаю. То есть тебя не будет в сборной, пока не извинишься? А за что извиняться? Там момент игровой. В подкате выбил, нарушил правила. Дальше что? Дзюба к нему пошел разбираться: ты, молодой… С судьями всегда Саня разговаривал, предъявлял претензии, обижался. Но это судья наводит порядок, а не Дзюба... Я не знаю, за что извиняться. Тому 32, а этому – 23. Ну и что? На поле все равны. Что ты Дзюба, что ты Соболев. Какая разница?

- Почувствовал Дзюба молодого конкурента?

- Я не знаю. Может, ему чего-то не нравится.

- У нас три здоровых нападающих сейчас – Дзюба, Комличенко и Соболев. Все ростом за 190 см…

- Комличенко мне не нравится. Ясно, что он их не поставит в одном месте. Значит, кто-то один будет играть. Либо Комличенко, либо Дзюба. А что Комличенко показал в этом году в «Динамо»? Я пока ничего не вижу. Это же не чемпионат Чехии.

- У вас барнаульские ребята, кто пробился на высший уровень, все огромные. Соболев за 190, Александр Ерохин (играет в «Зените») – тоже баскетболист, вратарь Юрий Дюпин («Рубин») - немаленький.

- Не очень высокий. 188, может.

- Когда вы берете в школу детей, вы смотрите на рост родителей?

- Естественно, смотрим. Смотрим, понятно было, что папа у Соболева достаточно высокий. Но не 190. У него мама высокая была. Часто бывает у детей по маме. Если мама высокая, то будет и ребенок высоким. Я думал, что он будет выше 190. Но что он до 196 дорастет…

- А Дюпину в сборную тоже давно пора.

- Да не только Дюпину. Там первый номер – Сафонов должен быть.

- Он за молодежку играет.

- В молодежке есть Максименко. Тоже игрок основного «Спартака». Вот двое в молодежке. Сафонов будет играть, Максименко будет сидеть. А если взять его в национальную сборную, Сафонова, то может и Максименко играть, и Сафонов может играть. Гилерме последнее время не блещет. Что и Джанаев, и Шунин. Сафонов, я считаю, выше.

- Это наше будущее поколение – вот эти ребята.

- Пока ждут, когда Черчесов уйдет. У него своя бригада, с которой он вышел. Только добьются ли они чего-то на чемпионате Европы? Сейчас оборона – что Семенов («Ахмат»), что он взял Сорокина («Краснодар»), вообще никакая.

- Черчесов верит в своих ребят.

- Это его дело. Если он выиграет, значит, он прав. Не выиграет, значит, ему предъявят претензии, мы будем говорить: вот мы какие великие, мы видели… Он смотрит, видит. Значит, других нет. Просчитывает. Не просто же так они подбирают эти варианты.

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